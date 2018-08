Osobama rođenim u ovim znakovima ništa ne može pokvariti raspoloženje

Svi imamo lošije i bolje dane, netko više jednih, netko više drugih, no postoje ljudi koji uvijek izgledaju dobro raspoloženi i teško je povjerovati da ih ne pogađaju negativne stvari koje se događaj u svijetu oko njih. Stvar je u njihovom optimističnom pogledu na stvari i nadi da će se one poboljšati, a neki su znakovi u horoskopu skloniji ovako gledati na svijet

Ovnovi vole biti u pokretu, a kretanjem naše tijelo luči endorfin, jedan od hormona kojemu možemo zahvaliti dobro raspoloženje. Također, nisu skloni brinuti se previše oko sitnica i stvari koje ne mogu promijeniti, što ih u velikoj mjeri oslobađa frustracije i loših osjećaja. Ne doživljavaju ništa previše osobno pa ako se dogodi nešto loše, neće to uzet previše k srcu. Dogodi li im se greška na poslu, naučit će nešto iz nje i krenuti dalje, bez suvišnog razbijanja glave zbog toga.

Lav

Lavovima nikad ne nedostaje stvari na kojima su zahvalni i znaju da su vrlo sretni. Također, nikad im ne manjka prijatelja, članova obitelji ili obožavatelja koji ih vole i podržavaju. To je tip ljudi koji će otići do šanka i vraćajući se s pićem u ruci već imati novog prijatelja - barista. Jednostavno imaju to u sebi i zrače vedrinom gdje god bili, a za dobro raspoloženje dovoljan im je ponekad i samo osmijeh.