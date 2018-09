Horoskopski znak otkriva koliko ćemo odlučno posegnuti u novčanik

Način trošenja novca otkriva puno toga o nama i analizom potrošačkih navika može se iščitati čemu težimo, kojim vrijednostima pridajemo pažnju, koji su nam interesi u kulturi, prioriteti ili omiljeni okusi. Na te navike utjecaj je svakako imao odgoj, u njihovom oblikovanju velik utjecaj ima i trenutna financijska realnost, ali na odlučnost za posezanjem u novčanik iznenađujuće velik utjecaj ima i horoskopski znak u kojem smo rođeni

Kod Ovna nema velikih iznenađenja pa kako se u potpunosti predaje radu, tako je i vrlo predan kad je riječ o potrošnji. Ako se u potpunosti ne posveti kupnji nečega, vjerojatno za to nije ni zainteresiran. Voli tragati za stvarčicama koje ga zanimaju i mogao bi biti odličan u pretraživanju svih mogućih polica kako bi pronašao predmet svog interesa po nevjerojatnoj cijeni.

Kada nešto želi, Ovan će pronaći način da to i dobije, pa makar to značilo da mora ići glavom ili, u ovom slučaju, novčanikom kroz zid. U sve što radi Ovan ulaže puno energije, no ne bi bilo loše kad bi dio te energije malo više usmjerio prema planovima štednje, kao što je pokazuje kad troši.