Spavate li u ovom položaju? Liječnici kažu da biste trebali prestati odmah

Ako se svako jutro budite s utrnulim prstima, bolnim ramenima ili osjećajem da vam je ruka 'mrtva', možda problem nije ni madrac ni jastuk. Stručnjaci sve češće upozoravaju da jedan vrlo raširen položaj spavanja može dugoročno dovesti do ozbiljnog oštećenja živaca
Mnogi ljudi navikli su ignorirati jutarnje trnce u rukama, ukočena ramena ili osjećaj slabosti u šakama. Malo se protegnete, prodrmate ruke i neugoda nestane, pa sve pripišete lošem snu ili umoru. No liječnici upozoravaju da ponavljajući simptomi često nisu bezazleni, već znak da tijelo trpi kronični pritisak dok spavate.
Sve više stručnjaka skreće pozornost na položaj koji je na društvenim mrežama prozvan 'T. rex'. Riječ je o spavanju s rukama savijenima i privučenima uz prsa, gotovo kao da se tijelo instinktivno pokušava zaštititi. Iako taj položaj mnogima djeluje ugodno i sigurno, upravo on može stvarati dugotrajan pritisak na živce u laktovima i zapešćima, što s vremenom dovodi do ozbiljnih neuroloških problema.
Kako nastaje problem
Savijanje ruku tijekom više sati sna usporava protok krvi i pritišće živce koji prolaze kroz uske kanale u području lakta i zapešća. Kada se to događa povremeno, posljedica su prolazni trnci i utrnulost. Međutim, kada se ista situacija ponavlja iz noći u noć, živci počinju reagirati upalom i iritacijom, što može dovesti do trajnih oštećenja.
Ortopedski kirurg dr. Matthew Bennett za Huff Post upozorava da se kod nekih ljudi zbog tog stalnog pritiska razvijaju simptomi slični sindromu karpalnog tunela. Živci tada gube sposobnost normalnog provođenja signala, zbog čega se javlja slabost, bol i gubitak osjeta u prstima i šakama.
Zabrinjavajući simptomi nisu samo prolazni trnci, nego i osjećaj slabosti u ruci tijekom dana, bol koja se širi niz podlakticu te nesigurnost pri držanju predmeta. Kada ljudi počnu ispuštati mobitel, šalicu ili ključeve bez jasnog razloga, to često znači da je živac već ozbiljno nadražen.
Zašto se tijelo uopće sklupča
Iako se može činiti da je riječ samo o lošoj navici, stručnjaci upozoravaju da položaj 'T. rex' često ima dublju pozadinu. Dr. Bennett objašnjava da tijelo tijekom sna reagira na razinu stresa u živčanom sustavu. Kada je osoba pod kroničnim pritiskom, tjeskobom ili emocionalnim opterećenjem, tijelo instinktivno zauzima zaštitničke položaje koji podsjećaju na sklupčavanje.
Klinička psihologinja Judit Merayo Barredo opisala je slučaj pacijentice koja se godinama budila u tom položaju, uz ukočene mišiće i snažan osjećaj napetosti. Tek kada je počela raditi na smanjenju anksioznosti i uvela umirujuće večernje rituale, njezino se tijelo postupno opustilo i položaj spavanja se spontano promijenio.
Kako se izvući iz štetnog položaja
Budući da tijekom sna nemamo svjesnu kontrolu nad položajem tijela, rješenje nije u samodisciplini, nego u stvaranju fizičkih prepreka koje sprječavaju duboko savijanje ruku. Liječnici preporučuju jednostavne trikove, poput omotavanja mekanog ručnika oko lakta ili nošenja lagane udlage za zapešće, čime se smanjuje pritisak na živce.
Osobama koje spavaju na boku pomaže ako između ruku i prsa stave mali jastuk koji drži ruke u neutralnijem položaju. Oni koji spavaju na leđima trebali bi ruke držati uz tijelo ili na jastuku uz bokove, umjesto ispod glave ili tijela.
Mala promjena koja čini veliku razliku
Stručnjaci naglašavaju da u većini slučajeva problem nije nepovratan ako se na vrijeme reagira. Promjena položaja spavanja, uz smanjenje večernjeg stresa i opuštajuće rituale prije odlaska u krevet, često je dovoljna da se živci oporave i simptomi nestanu.
Ako se ipak zanemare signali koje tijelo šalje, posljedice mogu biti dugotrajne.