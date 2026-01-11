Spavate li u ovom položaju? Liječnici kažu da biste trebali prestati odmah

Ako se svako jutro budite s utrnulim prstima, bolnim ramenima ili osjećajem da vam je ruka 'mrtva', možda problem nije ni madrac ni jastuk. Stručnjaci sve češće upozoravaju da jedan vrlo raširen položaj spavanja može dugoročno dovesti do ozbiljnog oštećenja živaca

Mnogi ljudi navikli su ignorirati jutarnje trnce u rukama, ukočena ramena ili osjećaj slabosti u šakama. Malo se protegnete, prodrmate ruke i neugoda nestane, pa sve pripišete lošem snu ili umoru. No liječnici upozoravaju da ponavljajući simptomi često nisu bezazleni, već znak da tijelo trpi kronični pritisak dok spavate.

Sve više stručnjaka skreće pozornost na položaj koji je na društvenim mrežama prozvan 'T. rex'. Riječ je o spavanju s rukama savijenima i privučenima uz prsa, gotovo kao da se tijelo instinktivno pokušava zaštititi. Iako taj položaj mnogima djeluje ugodno i sigurno, upravo on može stvarati dugotrajan pritisak na živce u laktovima i zapešćima, što s vremenom dovodi do ozbiljnih neuroloških problema. Kako nastaje problem Savijanje ruku tijekom više sati sna usporava protok krvi i pritišće živce koji prolaze kroz uske kanale u području lakta i zapešća. Kada se to događa povremeno, posljedica su prolazni trnci i utrnulost. Međutim, kada se ista situacija ponavlja iz noći u noć, živci počinju reagirati upalom i iritacijom, što može dovesti do trajnih oštećenja.

Ortopedski kirurg dr. Matthew Bennett za Huff Post upozorava da se kod nekih ljudi zbog tog stalnog pritiska razvijaju simptomi slični sindromu karpalnog tunela. Živci tada gube sposobnost normalnog provođenja signala, zbog čega se javlja slabost, bol i gubitak osjeta u prstima i šakama. Zabrinjavajući simptomi nisu samo prolazni trnci, nego i osjećaj slabosti u ruci tijekom dana, bol koja se širi niz podlakticu te nesigurnost pri držanju predmeta. Kada ljudi počnu ispuštati mobitel, šalicu ili ključeve bez jasnog razloga, to često znači da je živac već ozbiljno nadražen. Zašto se tijelo uopće sklupča Iako se može činiti da je riječ samo o lošoj navici, stručnjaci upozoravaju da položaj 'T. rex' često ima dublju pozadinu. Dr. Bennett objašnjava da tijelo tijekom sna reagira na razinu stresa u živčanom sustavu. Kada je osoba pod kroničnim pritiskom, tjeskobom ili emocionalnim opterećenjem, tijelo instinktivno zauzima zaštitničke položaje koji podsjećaju na sklupčavanje.

