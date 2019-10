Psihologinja o sportskim ambicijama roditelja: 'Djeca nisu naši projekti i ne bi trebala služiti ispunjavanju naših neispunjenih snova'

Uvjereni ste da je vaš sin budući Modrić ili Messi i nije vam jasno zbog čega ga trener tako rijetko uključuje u igru? Polako, niste jedini koji tako misle o svojem potomku jer ambicioznih roditelja danas je sve više. Mnoga djeca su od najranije dobi uključena u brojne aktivnosti, no nerijetko su zbog nerealnih očekivanja svojih roditelja, osobito kad je riječ o sportu, izložena ogromnom pritisku. Magistra psihologije Ines Rezo, asistentica u Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i vanjska suradnica na Hrabrom telefonu, savjetuje kako kod djeteta izgraditi natjecateljski duh i ljubav prema sportu, ali ne nauštrb slobodnog vremena za igru i druženje

'Razvijajući odnos sa svojim djetetom, postavljajući mu pitanja o njegovim interesima i osjećajima koje veže uz sportske aktivnosti, možemo se lakše otrgnuti od pritiska i visokih očekivanja. To ne znači da ćemo pustiti da dijete na prvoj prepreci odustane od neke aktivnosti jer je cilj sportskih aktivnosti upravo učenje i životnih vrijednosti, poput upornosti i izdržljivosti. Roditeljska očekivanja potrebna su djeci da bi se zdravo razvijala, no samo ako su usklađena s njihovim mogućnostima i interesima. Previsoka očekivanja dovode do toga da se dijete osjeća kao da nikada nije dovoljno dobro te da mora 'zaslužiti' roditeljsku ljubav, što je vrlo štetno za njegov daljnji razvoj', rekla je.

Dijete treba pripremiti i za uspjeh, ali i neuspjeh

'Za početak, važno je da odustanemo od objektivnosti jer je to nemoguće postići, a djetetu nije ni potrebno to da je roditelj objektivan prema njemu, nego da gradi odnos prihvaćanja i povjerenja. Djeca nisu naši projekti i ne bi trebala služiti za ispunjavanje naših neispunjenih snova. Razgovarajte s djetetom, pitajte ga želi li i zbog čega želi ili ne želi da ste prisutni na treninzima i natjecanjima. Ako zbog nekog razloga imate problem s trenerom djeteta, pokušajte riješiti to razgovorom s njime bez prisutnosti drugih. Trener djeteta nema samo komponentu zadavanja sportskih aktivnosti, on je ujedno uzor djetetu, osoba koja može puno utjecati na način na koji djeca gledaju na odrasle ljude. Jednako kao i s učiteljima i nastavnicima, ako kritiziramo trenera i govorimo o njemu na podrugljiv način ispred djeteta, ono uči da treneri, učitelji i nastavnici nisu osobe koje će poštivati i uzimati ozbiljno', kaže.

Psihologinja Ines Rezo objasnila je kako dijete treba pripremiti i za uspjeh, ali i neuspjeh.

'Uspjeh i neuspjeh su sastavni dijelovi života i upravo sportske aktivnosti mogu poučiti dijete koji su zdravi načini nošenja s njima. Naravno, dijete će to moći ako ima podršku roditelja kojima može reći kako mu je te izraziti i svoje ugodne i neugodne osjećaje. No ako roditelj burno i neugodno reagira na djetetove neuspjehe, uz kazne i uspoređivanje s drugima, uči dijete da neuspjeh nije dopušten i da će ga roditelj voljeti samo ako je uspješan, što stvara temelj za mnoge probleme s niskim samopoštovanjem, nesigurnošću i drugim teškoćama kod djece', rekla je.