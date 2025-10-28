SAVRŠENA KOMBINACIJA

Spoj sakoa i hlača uvijek je 'in': Ovo su najljepši kompleti po pristupačnim cijenama

L.M.B.

28.10.2025 u 06:01

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: GINEVRA FATARELLA / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Dvodijelni kompleti ponovno su postali simbol moderne ženstvenosti kao kombinacija samouvjerenosti i ležerne elegancije

U Massimo Duttiju i Mangu ove jeseni lako ćete pronaći verziju sakoa i hlača koja pristaje vašem raspoloženju – bilo da birate poslovnu eleganciju, večernju sofisticiranost ili casual chic za svakodnevne kombinacije.

vezane vijesti

Sako odavno nije rezerviran samo za poslovne sastanke – danas je to komad koji definira cijeli stil. I dok su ga Saint Laurent i Armani svojedobno učinili modnim simbolom moći, moderne varijante iz Manga i Massimo Duttija pokazuju da se može nositi jednako dobro i u uredu i na večeri s prijateljicama.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Ove jeseni dvodijelni kompleti – sako i hlače – vraćaju se u fokus, ali u novom ruhu: u neobičnim krojevima te s neočekivanim detaljima i bojama koje razbijaju rutinu klasične poslovne elegancije.

Mango – crveni klasik koji podiže svaki look

Sako ravnog kroja u toploj crvenoj nijansi (59,99 eura) i hlače širokih nogavica (39,99 eura) idealan su izbor za one koji žele nositi komade u boji, ali bez pretjerivanja. Ova nijansa odlično funkcionira s bordo, čokoladnosmeđom, crnom, pa čak i s animal printom. Ovaj jednostavan, ali efektan komplet zaslužuje svoje mjesto u svakom jesenskom ormaru.

Mango
Mango Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Massimo Dutti – elegantan sivi komplet bez revera

Dvodijelni set od fine vune s dvostrukim kopčanjem (sako 149 eura, hlače 89,95 eura) ističe se jednostavnošću i profinjenošću. Bez klasičnih revera, ali s diskretnim prugama, ovaj sivi kostim odiše suptilnim luksuzom. Dovoljni su vam tek decentan nakit i cipele s potpeticom – ili bijela majica ispod za ležerniji ton.

Massimo Dutti
Massimo Dutti Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Mango – bež prugice za prijelazno razdoblje

Ako volite svijetle tonove, Mangov kostim s prugicama (sako 79,99 eura, hlače 39,99 eura) savršen je izbor. Kombinacija vune i bež nijanse čini ga idealnim za promjenjivo jesensko vrijeme: nakon sandala, nosite ga s čizmama do gležnja.

Mango
Mango Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Massimo Dutti – sofisticiran zeleni komplet s ugrađenim šalom

Najposebniji model dolazi u boji masline – sako s integriranim šalom (199 eura) i elegantne hlače (99,95 eura). Ovaj komplet u jednom koraku stvara dojam odmjerene elegancije. Uparite ga s pastelnim ružičastim balerinkama ili salonkama i spremni ste za sastanak, večeru ili čak jesensko vjenčanje.

Massimo Dutti
Massimo Dutti Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Mango – čokoladnosmeđi duo sa skraćenim sakoom

Smeđa boja dominira sezonom, a ovaj Mangov model (sako 89,99 eura, hlače 89,99 eura) ističe se krojem s kratkim sakoom i dvostrukim kopčanjem. Klasičan, ali moderan, savršeno izgleda i uz tenisice, ali i najpoželjnije cipele sezone - smeđe mokasinke.

Mango – čokoladnosmeđi duo sa skraćenim sakoom
Mango – čokoladnosmeđi duo sa skraćenim sakoom Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ČISTA ELEGANCIJA

ČISTA ELEGANCIJA

Snaha kraljice Ranije igra na sigurno: Izgleda tako dobro u haljini brenda za kojim luduju i Hrvatice
AH TAJ VRAT...

AH TAJ VRAT...

Bore na vratu mogu vas postarati za 10 godina: Rješenje postoji i bez odlaska 'pod nož'
UPITAN SASTOJAK

UPITAN SASTOJAK

Viralni beauty trend s TikToka: Može li ovaj šampon uistinu pomoći vašoj kosi?

najpopularnije

Još vijesti