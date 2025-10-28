Spoj sakoa i hlača uvijek je 'in': Ovo su najljepši kompleti po pristupačnim cijenama

Dvodijelni kompleti ponovno su postali simbol moderne ženstvenosti kao kombinacija samouvjerenosti i ležerne elegancije
U Massimo Duttiju i Mangu ove jeseni lako ćete pronaći verziju sakoa i hlača koja pristaje vašem raspoloženju – bilo da birate poslovnu eleganciju, večernju sofisticiranost ili casual chic za svakodnevne kombinacije.
Sako odavno nije rezerviran samo za poslovne sastanke – danas je to komad koji definira cijeli stil. I dok su ga Saint Laurent i Armani svojedobno učinili modnim simbolom moći, moderne varijante iz Manga i Massimo Duttija pokazuju da se može nositi jednako dobro i u uredu i na večeri s prijateljicama.
Ove jeseni dvodijelni kompleti – sako i hlače – vraćaju se u fokus, ali u novom ruhu: u neobičnim krojevima te s neočekivanim detaljima i bojama koje razbijaju rutinu klasične poslovne elegancije.
Mango – crveni klasik koji podiže svaki look
Sako ravnog kroja u toploj crvenoj nijansi (59,99 eura) i hlače širokih nogavica (39,99 eura) idealan su izbor za one koji žele nositi komade u boji, ali bez pretjerivanja. Ova nijansa odlično funkcionira s bordo, čokoladnosmeđom, crnom, pa čak i s animal printom. Ovaj jednostavan, ali efektan komplet zaslužuje svoje mjesto u svakom jesenskom ormaru.
Massimo Dutti – elegantan sivi komplet bez revera
Dvodijelni set od fine vune s dvostrukim kopčanjem (sako 149 eura, hlače 89,95 eura) ističe se jednostavnošću i profinjenošću. Bez klasičnih revera, ali s diskretnim prugama, ovaj sivi kostim odiše suptilnim luksuzom. Dovoljni su vam tek decentan nakit i cipele s potpeticom – ili bijela majica ispod za ležerniji ton.
Mango – bež prugice za prijelazno razdoblje
Ako volite svijetle tonove, Mangov kostim s prugicama (sako 79,99 eura, hlače 39,99 eura) savršen je izbor. Kombinacija vune i bež nijanse čini ga idealnim za promjenjivo jesensko vrijeme: nakon sandala, nosite ga s čizmama do gležnja.
Massimo Dutti – sofisticiran zeleni komplet s ugrađenim šalom
Najposebniji model dolazi u boji masline – sako s integriranim šalom (199 eura) i elegantne hlače (99,95 eura). Ovaj komplet u jednom koraku stvara dojam odmjerene elegancije. Uparite ga s pastelnim ružičastim balerinkama ili salonkama i spremni ste za sastanak, večeru ili čak jesensko vjenčanje.
Mango – čokoladnosmeđi duo sa skraćenim sakoom
Smeđa boja dominira sezonom, a ovaj Mangov model (sako 89,99 eura, hlače 89,99 eura) ističe se krojem s kratkim sakoom i dvostrukim kopčanjem. Klasičan, ali moderan, savršeno izgleda i uz tenisice, ali i najpoželjnije cipele sezone - smeđe mokasinke.