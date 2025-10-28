Spoj sakoa i hlača uvijek je 'in': Ovo su najljepši kompleti po pristupačnim cijenama

U Massimo Duttiju i Mangu ove jeseni lako ćete pronaći verziju sakoa i hlača koja pristaje vašem raspoloženju – bilo da birate poslovnu eleganciju, večernju sofisticiranost ili casual chic za svakodnevne kombinacije.

Sako odavno nije rezerviran samo za poslovne sastanke – danas je to komad koji definira cijeli stil. I dok su ga Saint Laurent i Armani svojedobno učinili modnim simbolom moći, moderne varijante iz Manga i Massimo Duttija pokazuju da se može nositi jednako dobro i u uredu i na večeri s prijateljicama.

Ove jeseni dvodijelni kompleti – sako i hlače – vraćaju se u fokus, ali u novom ruhu: u neobičnim krojevima te s neočekivanim detaljima i bojama koje razbijaju rutinu klasične poslovne elegancije.

Mango – crveni klasik koji podiže svaki look

Sako ravnog kroja u toploj crvenoj nijansi (59,99 eura) i hlače širokih nogavica (39,99 eura) idealan su izbor za one koji žele nositi komade u boji, ali bez pretjerivanja. Ova nijansa odlično funkcionira s bordo, čokoladnosmeđom, crnom, pa čak i s animal printom. Ovaj jednostavan, ali efektan komplet zaslužuje svoje mjesto u svakom jesenskom ormaru.