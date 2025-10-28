Dnevni horoskop za 28. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Dan donosi potrebu za strpljivošću u ljubavnim odnosima. Ono što prešućujete ima veće značenje nego što mislite - razmislite treba li o tome razgovarati s partnerom. Raspoloženi ste za zabavu i druženje s prijateljima. Na poslu se oslanjate na vlastitu prosudbu umjesto na tuđe priče koje vam se čine neuvjerljivim. Pazite da ne zanemarite svoj autoritet. Zdravlje zahtijeva pažnju - poboljšajte psihofizičku kondiciju kroz redovitu aktivnost.