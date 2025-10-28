ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 28. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

28.10.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Bikovima dan donosi pozitivnu planetarnu zaštitu koja im pomaže postići izvrsne rezultate u svim područjima života. Blizanci na poslu mogu očekivati zanimljive prijedloge koji zahtijevaju brzu reakciju. Rakovi uživaju u emocionalnoj stabilnosti koja se odražava na sve aspekte života.

Lavoviam dan donosi potrebu za strpljivošću u ljubavnim odnosima. Strijelci si ne smiju dopustiti da ih nečije ponašanje isprovocira na krivu emocionalnu reakciju - trebaju biti strpljiviji nego inače. Ribe su dobro raspoložene i vjeruju da postoji zaobilazno rješenje za postizanje cilja...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

