Nemate izbora i morate ostaviti dijete samo kod kuće? Psihologinja savjetuje kako da se na to oboje pripremite

Vratili ste se s godišnjeg odmora i morate na posao, vaš je školarac završio sa svojim ljetnim kampom ili aktivnostima tijekom ljetnih praznika, a do početka školske godine ostala su duga tri tjedna. Budući da baka servis i ostatak rodbine ne mogu priskočiti u pomoć, a pronalazak dadilje je poput nemoguće misije, prisiljeni ste ostaviti dijete samo kod kuće iako vas muči tisuću briga i strahova. Prema riječima psihologinje Hane Hrpke, predsjednice udruge Hrabri telefon, svi se roditelji kad tad nađu u takvoj situaciji, a prvo i najvažnije pitanje koje si moraju postaviti glasi: je li dijete dovoljno zrelo ostati samo kod kuće

Iako ne možemo govoriti o točnoj dobi u kojoj dijete treba početi ostajati samo kod kuće, istraživanja nam pokazuju da postoji dob kada je važno da djeca dožive to iskustvo, a to je adolescencija. Rana je adolescencija razdoblje koje karakterizira povećanje potrebe za autonomijom i često označava početak procesa obiteljskih pregovora koji vode različitim situacijama brige o samima sebi.

Za početak neka dijete ostaje samo po 1 sat, pa 2 sata te zatim možemo polako povećavati to vrijeme. Također treba imati na umu može li dijete doći do opasnih stvari poput lijekova, deterdženata, alkohola, noževa i zna li što smije a što ne smije koristiti', upozorava psihologinja Hrpka.

'Roditelji nas na Hrabri telefon najčešće pitaju kada njihovo dijete može ostati samo kod kuće. No, dob nije ta koja definira spremnost djeteta da ostane samo kod kuće. Neka djeca su sa 7 godina zrelija i samostalnija od neke djece s 9 godina. Stoga, prije nego donesu odluku roditelji se trebaju zapitati, i o tome porazgovarati s djetetom, kako se njihovo dijete osjeća vezano uz odluku da ostane neko vrijeme samo kod kuće, ima li neke strahove, osjeća li se sigurno, može li si dijete samo uzeti nešto za pojesti/piti, zna li samo otići na toalet, zna li se služiti telefonom da može nazvati roditelje ako zatreba, zna li koristiti osnovne kućanske aparate, npr. mikrovalnu ili štednjak, razumije li tko su neznanci i kako/da li razgovarati s nepoznatom osobom ako pozvoni na vrata, da li/kome otvarati vrata u tom slučaju, zna li se dijete samo zabaviti i kako će provoditi vrijeme. Idealne dobi nema, nažalost mnogi roditelji, a time i djeca, su prisiljeni ostaviti djecu samu kod kuće za vrijeme prvih ljetnih praznika, nakon prvog razreda osnovne škole, a neki već samim polaskom u prvi razred ako škola nema produženi boravak. No, da je to neko idealno vrijeme, svakako nije. Mnoga djeca tada još zapravo nisu spremna', objašnjava Hana Hrpka .

Kako bi roditelji donijeli odluku o ostavljanju djeteta samog kod kuće, trebaju se prije svega zapitati osjeća li se dijete spremno za to. Prilikom donošenja odluke važno je pratiti i nastojati razumjeti znakove koje dijete šalje. Ako se dijete boji biti samo ili je njegova nesigurnost vidljiva, to znači da još nije spremno za taj veliki korak.

'Ako žele dopustiti djeci korištenje tehnologije, to je u redu, ali u kontroliranim uvjetima; znači važno je koristiti programe i filtere kako djeca ne bi mogla doći do neprimjerenog sadržaja te ograničiti vrijeme koje mogu koristiti uređaje. S druge strane, treba djeci omogućiti i osigurati zanimljive sadržaje pa tako roditelji mogu otići s djecom u knjižnice i posuditi razne igre od edukativnih do zabavnih, knjige i časopise; također mogu se dogovoriti s drugim roditeljima da djeca budu zajedno kod jednih pa drugi dan kod drugih; može se djeci dati mali zadaci, da npr. svaki dan pospreme jednu ladicu u svojoj sobi, može im se dati u 'zadatak' da nakon zajedničkog posjeta muzeju ili nekog izleta kad su sami kod kuće naprave plakat o svemu što su tamo vidjeli; važno je djeci pružiti sadržaje koji su korisni, ali i s druge strane, omogućiti djeci nestrukturirano vrijeme kada će im do sada probuditi kreativnost i kada će upravo, jer neće imati što drugo, smisliti inovativne načine kako da se zabave. Važno je samo unaprijed razgovarati s djecom što ne smiju raditi (paliti vatru i sl.) odnosno da provjere s roditeljem telefonski što smiju', kaže psihologinja Hrpka.