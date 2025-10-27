Desert koji nestaje s tanjura: Ovaj šareni kolač savršena je jesenska slastica

Ovi sočni brownieji sa slatkom, pečenom bundevom i aromom naranče pun su pogodak za hladnije dane u kojima želite uživati u toplom i neodoljivom desertu .

Riječ je o desertu za čiju je pripremu nužno odvojiti malo više vremena, ali samo zbog duljine pečenja - priprema je brza i vrlo jednostavna !

Svjetlo narančasta boja bundeve u kombinaciji s čokoladom stvara savršen vizual, ali i spoj okusa, dok začini poput mljevenog cimeta i muškatnog oraščića donose dodatnu toplinu, idealnu za jesenje dane.

Priprema:

Bundevu narežite na srednje velike komade i maknite koštice. Pleh obložite papirom za pečenje i pecite na 180° oko 40 minuta.

Za to vrijeme napravite smjesu za brownieje. Na laganoj vatri otopite nasjeckanu čokoladu za kuhanje s maslacem. Stavite da se ohladi na sobnu temperaturu pa u nju umiksajte jedno po jedno jaje. Dodajte šećer, brašno i sol.

Nakon što je pečena, bundevu ohladite i skinite koricu. Napravi pire i u njega umiješajte krem sir, jaje i šećer. Potom dodajte žlicu brašna, cimet i naribanu koricu naranče te sve miksajte da se sastojci sjedine.

U pleh za pečenje ulijte smjesu za brownie i pecite je 10-ak minuta na 170°C kako bi očvrsnula. Potom je izvadite i nježno prelijte smjesom s bundevom, koju možete čačkalicom nježno utisnuti kako biste dobili šareni uzorak. Pecite još pola sata na 170°C.