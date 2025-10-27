MALO DRUGAČIJI BROWNIEJE

Desert koji nestaje s tanjura: Ovaj šareni kolač savršena je jesenska slastica

L.M.B.

27.10.2025 u 13:44

Brownie s bundevom i narančom
Brownie s bundevom i narančom Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik
Ovi brownieji s bundevom idealna su jesenska poslastica koja će vas oduševiti i izgledom i okusom

Ovi sočni brownieji sa slatkom, pečenom bundevom i aromom naranče pun su pogodak za hladnije dane u kojima želite uživati u toplom i neodoljivom desertu.

Svjetlo narančasta boja bundeve u kombinaciji s čokoladom stvara savršen vizual, ali i spoj okusa, dok začini poput mljevenog cimeta i muškatnog oraščića donose dodatnu toplinu, idealnu za jesenje dane.

Riječ je o desertu za čiju je pripremu nužno odvojiti malo više vremena, ali samo zbog duljine pečenja - priprema je brza i vrlo jednostavna!

Sastojci:

Brownie

  • 200 g tamne čokolade
  • 150 g maslaca
  • 170 g šećera
  • 3 jaja
  • 1 žlica soka od naranče
  • 100 g glatkog brašna
  • prstohvat soli
Brownie s bundevom i narančom
Brownie s bundevom i narančom Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Preljev s bundevom

  • 200 g pirea od pečene bundeve
  • 200 g krem sira
  • 80 g šećera
  • 1 jaje
  • 1 žličica mljevenog cimeta
  • korica jedne naranče
  • 1 velika žlica brašna
Izvor: Profimedia / Autor: Liudmyla Chuhunova / Alamy / Alamy / Wavebreak / Petr Štěpánek / Panthermedia / Dzinnik Darius / Panthermedia / Robert Przybysz / Panthermedia / Natalie Hanin / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Bundevu narežite na srednje velike komade i maknite koštice. Pleh obložite papirom za pečenje i pecite na 180° oko 40 minuta.

Za to vrijeme napravite smjesu za brownieje. Na laganoj vatri otopite nasjeckanu čokoladu za kuhanje s maslacem. Stavite da se ohladi na sobnu temperaturu pa u nju umiksajte jedno po jedno jaje. Dodajte šećer, brašno i sol.

Nakon što je pečena, bundevu ohladite i skinite koricu. Napravi pire i u njega umiješajte krem sir, jaje i šećer. Potom dodajte žlicu brašna, cimet i naribanu koricu naranče te sve miksajte da se sastojci sjedine.

U pleh za pečenje ulijte smjesu za brownie i pecite je 10-ak minuta na 170°C kako bi očvrsnula. Potom je izvadite i nježno prelijte smjesom s bundevom, koju možete čačkalicom nježno utisnuti kako biste dobili šareni uzorak. Pecite još pola sata na 170°C.

