Premalo sna povećava rizik od srčanih bolesti, ali ni previše sna nije dobro za srce

Ljudi koji noću spavaju manje od šest sati imaju veće izglede razviti kardiovaskularne bolesti u odnosu na one koji spavaju sedam do osam sati, pokazuje španjolsko istraživanje.

'Naši rezultati podupiru tradicionalno vjerovanje da bismo trebali spavati oko osam sati dnevno', kaže Ordovas. 'Za one koji zbog nekog razloga ne mogu izbjeći kratak san preporuka je da budu aktivniji u kontroliranju drugih faktora rizika poput prehrane i tjelovježbe'.

Znanstvenici su utvrdili da u usporedbi s ljudima koji su spavali sedam do osam sati oni koji su spavali manje od šest imali su 27 posto više izgleda za 'pretkliničku' aterosklerozu - strukturne promjene i zadebljanje stijenki krvnih žila koje nije još dovoljno ozbiljno da izazove komplikacije.

Iako je vrlo malo ispitanika, svega 160 ljudi, spavalo više od osam sati dnevno studija je utvrdila da te osobe imaju povećani rizik od srčanih bolesti. Žene koje su spavale više od osam sati imale su dvostruko veće izglede za pretkliničko nakupljanje plakova na stijenkama krvnih žila u odnosu na žene koje su spavale sedam do osam sati dnevno.

Muškarci su također imali nešto veći rizik od nakupljanja plakova uz previše sna no razlika je bila toliko mala da se moglo raditi i o slučajnosti.

'Važno je naglasiti da više nije uvijek i bolje jer i previše sna može povećati kardiovaskularne rizike', kaže Ordovas.

Ispitanici su bili stari prosječno 46 godina i nitko nije patio od srčanih bolesti. Prosječno su imali umjereni višak tjelesne težine a prosječno su se bavili 45 minuta dnevno umjerenim do intenzivnim tjelesnim aktivnostima.

Ljudi koji su kraće spavali bili su stariji, težili više i imali veće razine kolesterola i krvnog tlaka od pojedinaca koji su dovoljno spavali, navode znanstvenici u radu objavljenom u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

Znanstvenici su procjenjivali 10-godišnji i 30-godišnji rizik ispitanika za ozbiljne kardiovaskularne epizode poput srčanog ili moždanog udara.

Prosječno ispitanici su imali 5,9 postotni rizik za srčani ili moždani udar u idućih deset godina te 17,7 postotni rizik u idućih 30 godina.

S manje od šest sati sna 10-godišnji rizik porastao je na 6,9 posto a 30-godišnji rizik na 20,9 posto.

Rezultati ukazuju na važnost dovoljno odmora, kaže koautor istraživanja dr. Daniel Gottlieb iz VA Boston Healthcare System.

'Jedan od načina osiguravanja dovoljno sna je da on postane prioritet - isključivanjem televizora, računala, tableta i telefona u razumno vrijeme uz održavanje redovitog ritma spavanja te osiguranje dovojlno vremena za opuštanje prije počinka te izbjegavanje kofeina kasnije tijekom dana', kaže Gottlieb. 'Vježbanje i kvalitetna prehrana također mogu poboljšati kvalitetu sna'.