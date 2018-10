Poznati neuropsihijatar otkriva: Od nesanice pati čak 26 posto Hrvata, no najopasniji poremećaj spavanja je apneja

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

Kako održati budnost onda kada fiziologija zahtijeva suprotno

Najdublje spavamo između 2 i 3 sata i tada je najteže održati budnost i othrvati se spavanju, pa su se tako neke od najvećih svjetskih katastrofa dogodile upravo u tom razdoblju – od eksplozije u kemijskoj tvornici Bhopal u Indiji i eksplozije nuklearne elektrane Otok tri milje u Americi, do ekološke katastrofe tankera Exxon Valder na obalama Aljaske, kaže dr. Hodoba. Mnogi moraju raditi noćnu smjenu i pitanje je kako ostati budan?

Kofein - postoje kontramjere, a na prvom mjestu je kofein jer sadrži tvar što blokira receptore u mozgu koji prirodno reguliraju zamor. Funkcioniraju na način da su ovisni o potrošnji energije na staničnoj razini. Ta potrošnja energije ide iz određenih kemijskih spojeva koji gube radikal folsfata te ostaje samo jezgra adenozin - prirodni sedativ koji mozgu kaže kada je vrijeme za spavanje i za regeneraciju. To se događa ako smo mentalno izmoreni ili pod stresom. Kofein iz kave blokira adenozinske receptore i otklanja umor na neko vrijeme, no neželjeno svojstvo je to što se ne može ograničiti. Potrebno je pronaći mjeru. Treba znati da nije najpovoljnije ići spavati odmah kada dođemo iz noćne smjene, već bi bilo poželjno čekati dva sata popodne, kada prirodno biološki sat određuje da je vrijeme za spavanje. Također je potrebno paziti da u pospanom stanju ne radimo nikakve radnje koje bi mogle ugroziti naš život jer pospani mozak je jednak pijanom mozgu. Mnoga osiguravajuća društva čak ne priznaju prometnu nezgodu ukoliko je osoba nakon noćne smjene prouzročila prometnu nezgodu. Naime, čovjek koji nije spavao 24 sata jednak je čovjeku koji u krvi ima promil alkohola. Čak nakon 18 sati nespavanja čovjek može biti u pripitom stanju jednakom kao da ima 0,5 promila alkohola u krvi. Kod noćnog rada događa se često to da je osoba puno boljeg raspoloženja ujutro, tj. javlja se jet-lag sindrom – povišeno raspoloženje nastalo prilikom putovanja na istok, a depresija prilikom putovanja na zapad.

Jako svjetlo - na drugom mjestu je jako svjetlo jer suzbija melatonin i time razbuđuje. U Švedskoj imaju zakon da zbog pomanjkanja svjetla u zimskom razdoblju radni prostori moraju imati rasvjetu od 1100 luksa jer dobra osvijetljenost poboljšava budnost. Kratko drijemanje također pomaže, no kod nekih zanimanja, poput primjerice kontrolora leta, to je bolje izbjeći. Zbog izrazite koncentracije oni rade po dva sata, a između je odmor, no preporučuje se ne spavati u tom periodu jer nakon što se probude, mozak se može nastaviti razbuđivati čak do dva sata, zbog čega im je smanjena koncentracija.

Fizička aktivnost - razbuđujuću ulogu ima i fizička aktivnost, no mnogima je nepraktično vježbati na radnom mjestu, a i privremeno je rješenje koje vrlo kratko traje.

Žvakanje žvakaće gume - žvakanje pomaže u održavanju budnosti. Dr. Danilo Hodoba došao je do tog saznanja 1999., a njegove su rezultate usvojili u svijetu i drugi stručnjaci. Čak su patentirane žvakaće gume s kofeinom koje vozačima pomažu ostati budnima, a tu je metodu svojevremeno preuzela i vojska te se sve češće poduzima kao peta mjera za održavanje budnosti.