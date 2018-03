Prekrasna haljina Melanije Trump modni je klasik koji pristaje svima

Da je Melania Trump, uz Jackie Kennedy i Michelle Obamu, jedna od najbolje odjevenih američkih prvih dama, lijepa Slovenka ponovno je potvrdila još jednim nenadmašnim modnim odabirom

Objavu dijeli melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook) Ožu 29, 2018 at 4:08 PDT

O događaju koji se zbio prošlog petka u obitelji aktualnog američkog predsjednika još uvijek se ne prestaje pisati. Bijes Melanije Trump više se ne može mjeriti, a netrpeljivost prema suprugu dosegla je najviši mogući nivo.

Iako je bilo zakazano da će zajedno, prvo u službenom helikopteru, a potom i službenim avionom Air Force One, otputovati iz Bijele kuće put Floride i resorta u Mar-a-Lagu, Melania je u zadnji tren promijenila plan. Čak i nekoliko minuta, koliko bi trajao let helikopterom, za nju je bilo previše da provede u blizini Trumpa, stoga je do baze, u kojoj je bio smješten zrakoplov, odlučila doći automobilom, izbjegavajući fotografe da ih ne snime zajedno.