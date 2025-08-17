PRELIJEPA BH. MANEKENKA

Zovu je jednom od najljepših žena regije: U ovoj haljini opravdala je laskavi status

L.M.B.

17.08.2025 u 18:21

Sarah Čerkez
Sarah Čerkez Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Jedna od najljepših žena u regiji sve je ostavila bez teksta u spektakularnoj haljini u kojoj je mamila poglede svih prisutnih u drugoj večeri Sarajevo Film Festivala

Slavna bosanskohercegovačka manekenka, Sarah Čerkez, oduševila je stajlingom sve prisutne tijekom druge večeri na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala.

vezane vijesti

Zablistala na crvenom tepihu

Čerkez zovu jednom od najljepših žena regije, a sinoćnjom pojavom opravdala je taj laskavi status.

Sarah Čerkez
Sarah Čerkez Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Lijepa brineta blistala je u raskošnoj dugačkoj haljini nježne ružičaste nijanse i efektnog gornjeg dijela dizajniranog na preklop, čime je u potpunosti do izražaja došla njena vitka figura.

Sarah Čerkez
Sarah Čerkez Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Efektne cipele

Glamurozna suknja plisirana kroja mamila je poglede dugačkim šlepom, ali i romantičnim volanima duž poruba, dok su se ispod svega nazirale cipele luksuznog dizajna.

Naime, odabir je pao na 'peep-toe' model svjetlucave srebrne boje i visoke pete, koji je kao stvoren za ovakvu glamuroznu haljinu. Svemu je pridodala tanku bisernu narukvicu i ogrlicu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UVIJEK SA STILOM

UVIJEK SA STILOM

Zagrebačka špica u znaku lepršavih stajlinga u kojima se lakše podnose vrućine
ŽELIMO IH

ŽELIMO IH

Ovo su najljepše cipele za sezonu pred nama; nema što ne ide uz njih
VOJVOTKINJA SOPHIE

VOJVOTKINJA SOPHIE

Omiljena kraljičina snaha zablistala u još jednoj savršenoj ljetnoj haljini

najpopularnije

Još vijesti