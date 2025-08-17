Zovu je jednom od najljepših žena regije: U ovoj haljini opravdala je laskavi status

Jedna od najljepših žena u regiji sve je ostavila bez teksta u spektakularnoj haljini u kojoj je mamila poglede svih prisutnih u drugoj večeri Sarajevo Film Festivala
Slavna bosanskohercegovačka manekenka, Sarah Čerkez, oduševila je stajlingom sve prisutne tijekom druge večeri na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala.
Zablistala na crvenom tepihu
Čerkez zovu jednom od najljepših žena regije, a sinoćnjom pojavom opravdala je taj laskavi status.
Lijepa brineta blistala je u raskošnoj dugačkoj haljini nježne ružičaste nijanse i efektnog gornjeg dijela dizajniranog na preklop, čime je u potpunosti do izražaja došla njena vitka figura.
Efektne cipele
Glamurozna suknja plisirana kroja mamila je poglede dugačkim šlepom, ali i romantičnim volanima duž poruba, dok su se ispod svega nazirale cipele luksuznog dizajna.
Naime, odabir je pao na 'peep-toe' model svjetlucave srebrne boje i visoke pete, koji je kao stvoren za ovakvu glamuroznu haljinu. Svemu je pridodala tanku bisernu narukvicu i ogrlicu.