Zovu je jednom od najljepših žena regije: U ovoj haljini opravdala je laskavi status

Slavna bosanskohercegovačka manekenka, Sarah Čerkez , oduševila je stajlingom sve prisutne tijekom druge večeri na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala .

Čerkez zovu jednom od najljepših žena regije , a sinoćnjom pojavom opravdala je taj laskavi status.

Lijepa brineta blistala je u raskošnoj dugačkoj haljini nježne ružičaste nijanse i efektnog gornjeg dijela dizajniranog na preklop, čime je u potpunosti do izražaja došla njena vitka figura.

Efektne cipele

Glamurozna suknja plisirana kroja mamila je poglede dugačkim šlepom, ali i romantičnim volanima duž poruba, dok su se ispod svega nazirale cipele luksuznog dizajna.

Naime, odabir je pao na 'peep-toe' model svjetlucave srebrne boje i visoke pete, koji je kao stvoren za ovakvu glamuroznu haljinu. Svemu je pridodala tanku bisernu narukvicu i ogrlicu.