Pitali smo stručnjakinju ima li koristi od uzimanja vitamina i suplemenata ili je to samo bacanje novca

S jesenskim danima javile su se i prve prehlade. Mnogi se u želji da se zaštite od gripe odlučuju cijepiti, a mnogi svoj imunitet pumpaju uz pomoć vitamina i raznoraznih dodataka prehrani. U potrazi za odgovorima na pitanja koliko su vitamini i suplementi dostojni zaštitnici našeg organizma, jesu li uistinu korisni ili samo bacamo novac, može li se s njima pretjerati te je li ih bolje crpiti iz hrane ili uzimati u tabletama, posjetili smo Dijetetičko savjetovalište KBC-a Zagreb i ondje razgovarali s mag.spec. prehrambene tehnologije i voditeljicom savjetovališta Evom Pavić

Primjerice, desetogodišnja studija objavljena u časopisu Annals of Internal Medicine, koja je okupila 30.000 ispitanika, pokazala je da se dodavanjem visokih doza kalcija (1000 mg ili više dnevno) iz dodataka prehrani (ali ne i iz hrane) povećava rizik smrtnosti od raka.

Mogu li uistinu vitamini i dodaci prehrani biti opasni po čovjekovo zdravlje ili ih se preporučuje uzimati preventivno ili tijekom sezone prehlada, odgovore na ta pitanja potražili smo od Eve Pavić, inženjerke prehrambene tehnologije i voditeljice Dijetetičkog savjetovališta KBC-a Zagreb.

Koje vitamine i suplemente uzimati ako želimo ojačati imunitet?

Svakodnevno konzumiranje hrane koja je bogata određenim vitaminima i mineralima može pomoći našem imunološkom sustavu u borbi protiv određenih bolesti, a Pavić tvrdi kako je često dovoljno uz pravilnu i raznovrsnu prehranu voditi računa o dovoljnom unosu vode, dostatnom spavanju i svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti.

'Ako je prehrana raznovrsna i uravnotežena, najčešće je dostatna sa svim vitaminima i mineralima koji su nam potrebni. Važno je i znati da se jak imunološki sustav mora izgrađivati održavanjem zdravih prehrambenih navika tijekom vremena. Hrana koja može potaknuti otpornost tijela je jogurt te voće i povrće, kvalitetne masnoće, med i sl. Vitamin C jedan je od najvećih prijatelja imunološkog sustava. Zapravo, nedostatak vitamina C vrlo se brzo primijeti krvarenjem desni, bolovima u zglobovima i mišićima, suhom kožom, razdražljivosti i sklonosti infekcijama. Dnevni unos vitamina C ključan je za dobro zdravlje jer ga naše tijelo ne skladišti. Namirnice bogate vitaminom C uključuju plodove citrusa (limun, naranče, grejpfrut, mandarine), bobičasto voće, nar, paprike, brokulu, kupus, špinat, kelj i ostalo zeleno lisnato povrće. Ustvari, vitamina C ima u toliko namirnica da ga većina ljudi ne treba kao dodatak osim ako im to liječnik ne savjetuje', napominje Pavić.