Otkrivamo dobre i loše strane najpopularnije dijete, za kojom je poludio Hollywood

Već nekoliko godina Hollywoodom vlada opsesija keto dijetom koja obećava čudotvorne rezultate, a mi smo odlučili otkriti zbog čega je ona toliko popularna te koje su njezine dobre i loše strane

A što kaže struka?

Ova dijeta predlaže prehranu bogatu mastima, zbog čega se nutricionistica Mirela Marić ne slaže s podacima istraživanja švicarskih znanstvenika.

'Smanjen unos ugljikohidrata dovodi do smanjenog unosa mikronutrijenata i prehrambenih vlakana te na taj način može doći do raznih probavnih smetnji (opstipacije) i do trajnog vitaminsko-mineralnog deficita. Dugotrajno pridržavanje ove dijete može dovesti i do ketoacidoze te na taj način mogućih problema s jetrom i bubrezima', objašnjava Mirela Marić, direktorica Nutrilife Centra za nutricionizam i dijagnostiku, dodajući kako povećani unos proteina životinjskog porijekla povećava unos i zasićenih masnih kiselina te nas može dovesti i do razvoja srčano-žilnih bolesti.