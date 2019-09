Znate li kako i kada treba jesti ugljikohidrate

Bez obzira što mislili o ugljikohidratima, mišljenja su poprilično podijeljena pa ih neki posve izbacuju iz prehrane. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je osim vrste namirnice važno i vrijeme njihove konzumacije

Ugljikohidrati su već neko vrijeme na lošem glasu, no treba znati kako su oni, uz bjelančevine i masti, i tzv. makronutrijenti - hranjive tvari koje tijelo treba u većim količinama - te ujedno glavni izvor energije. Naime, tijekom probave pretvaraju se u šećer (glukozu) i opskrbljuju naše stanice energijom.

Stručnjaci se slažu u mišljenju da, bez obzira na to kad jedete ugljikohidrate, kvaliteta je i dalje najvažnija. Jedite one složenije, poput kvinoje, smeđe riže, cjelovitih žitarica, slatkog krumpira, voća i povrća, a manje bijele riže, brašna, tjestenine i šećera.

Treba naglasiti da intenzivan umni rad, jak fizički rad, povećanje snage i sportovi izdržljivosti traže i veći unos ugljikohidrata.

Osoba s više mišića može pohraniti puno više glikogena nego osoba s malom količinom mišića u tijelu. Sav ostali višak ugljikohidrata, ali i ostale hrane koja se više ne koristi za sintezu mišića, enzima i slično, pohranit će se u obliku masti. Masne stanice mogu povećavati svoju veličinu skoro unedogled, što znači da mogu primiti neograničenu količinu energije.

Ako niste u fazi izgradnje mišića ili definiranja, stručnjaci ističu kako je važno usredotočiti se na kvalitetu i količinu ugljikohidrata koje jedete.

'Sve se svodi na vaše individualne potrebe pa eksperimentirajte da biste saznali što vam najbolje odgovara kako biste ispunili svoje jedinstvene ciljeve', rekao je dr. Mark Hyman, autor knjige 'Food: What the Heck Should I Eat?'

Dakako, ako imate određene zdravstvene teškoće poput dijabetesa, anemije, upalne bolesti crijeva ili neko drugo stanje koje može utjecati na vašu prehranu, preporučuje se savjetovanje s liječnikom prije nego što napravite velike promjene u svojoj prehrani.