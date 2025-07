Zašto lošije spavamo kad je pun mjesec? Evo što kaže znanost

Zanimljivo je da taj efekt nije vezan samo uz svjetlost Mjeseca, jer su sudionici spavali u laboratorijima bez prozora, a i u modernom društvu smo prije spavanja izloženi puno jačem umjetnom svjetlu. Čak i u zajednicama bez električne energije, ljudi su išli kasnije na spavanje i spavali kraće za vrijeme punog mjeseca. To sugerira da je nešto dublje, možda evolucijsko, upisano u našu biologiju.

Slične rezultate pokazala je i studija iz 2014., a 2021. istraživači su pratili san ljudi iz različitih dijelova svijeta, od ruralnih sela bez struje do studenata u velikim gradovima, i otkrili isti obrazac: svi su spavali manje i išli kasnije na počinak u noćima oko punog mjeseca.

Za vrijeme puog mjeseca ljudi spavaju 20 do 30 minuta manje

No, nisu sva istraživanja pronašla istu vezu između punog mjeseca i lošijeg sna, pa pitanje ostaje otvoreno: kako točno Mjesec utječe na naš san? Zasad je jasno da su promjene skromne – ljudi spavaju 20 do 30 minuta manje, a duboki san je kraći, ali za one s osjetljivim zdravljem, poput osoba s depresijom ili bipolarnim poremećajem, i mala promjena može biti značajna.

Što učiniti ako ne možete spavati za vrijeme punog mjeseca?

Dobra vijest je da nismo osuđeni na besane noći svakog punog mjeseca. Ako primijetite da vam san bježi u te noći, stručnjaci savjetuju da odgodite odlazak na spavanje za 30 do 45 minuta, ali zadržite isto vrijeme buđenja. Tako ćete pojačati potrebu za snom i lakše ćete zaspati. Svakako provedite 15 do 30 minuta na dnevnom svjetlu nakon buđenja kako biste održali svoj cirkadijalni ritam. Osim toga, vrijede sva klasična pravila: prigušite svjetla navečer, isključite ekrane barem dva sata prije spavanja i uvedite umirujuću rutinu (meditacija, knjiga, lagana glazba).

Važno je znati da učinak punog mjeseca na san brzo nestaje, nekoliko noći s 20 ili 30 minuta manje sna obično nije problem za većinu ljudi. No, ako primijetite da vam se simptomi pogoršavaju, osobito ako imate mentalne ili neurološke poteškoće poput depresije ili bipolarnog poremećaja, svakako se obratite liječniku koji može prilagoditi terapiju ili predložiti dodatne strategije za regulaciju sna.