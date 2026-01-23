NOVI DOKAZI

Ovo rješenje dokazano smanjuje rizik od srčanog udara - bez čekanja kod doktora

23.01.2026 u 14:49

Pametni satovi mogu povećati šanse od prevencije srčanog udara
Pametni satovi mogu povećati šanse od prevencije srčanog udara
Istraživači vjeruju da će bolnice bilježiti manje moždanih udara uzrokovanih fibrilacijom atrija ako se pacijenti budu mogli masovno testirati na ovaj način, što omogućuje njihovo liječenje u vrlo ranoj fazi bolesti

Pametni satovi brendova kao što su Apple, Google i Samsung s EKG senzorom čine se boljim sredstvom za otkrivanje po život opasnih poremećaja srčanog ritma od konvencionalnih pregleda i medicinske skrbi, sugerira novo istraživanje.

Istraživanje Sveučilišnog medicinskog centra u Amsterdamu (Amsterdam UMC) usredotočilo se na fibrilaciju atrija, najčešću aritmiju na svijetu, koja se često javlja i kod mnogih ljudi ne uzrokuje primjetne simptome.

Kardiolog Michiel Winter i doktorandica Nicole van Steijn vodili su istraživanje o tome mogu li nosivi uređaji, poput pametnih satova, pomoći u ranijem i pouzdanijem uočavanju takvih poremećaja u usporedbi s postojećim metodama.

Pmaetni sat pomaže u prevenciji srčanih udara
Pmaetni sat pomaže u prevenciji srčanih udara

Kod fibrilacije atrija srčane pretklijetke kucaju nepravilno, što može dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka u srcu. Ako ti ugrušci dospiju do mozga, mogu izazvati moždani udar, objašnjavaju istraživači.

Budući da se fibrilacija često javlja samo povremeno ili su pacijenti asimptomatski, ona često ostaje neotkrivena na rutinskim liječničkim pregledima.

Dokazano istraživanjem

Tim je uključio 437 pacijenata starijih od 65 godina s povišenim rizikom od moždanog udara. Polovica je nosila pametne satove najmanje 12 sati dnevno tijekom šest mjeseci, dok je druga polovica primala standardnu skrb bez digitalnog nadzora.

Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Korištene su dvije funkcije pametnog sata: optičko mjerenje pulsa putem fotopletizmografije (PPG) i jednostavan EKG za snimanje električne aktivnosti srca. Dok očitanja pulsa mogu samo ukazati na nepravilnosti, EKG je neophodan za potvrdu dijagnoze fibrilacije atrija. Nekoliko velikih proizvođača već godinama nudi ove značajke kao standard u pametnim satovima.

Fibrilacija atrija otkrivena je četiri puta češće u skupini s pametnim satovima nego u kontrolnoj skupini. Konkretno, kod 21 korisnika pametnog sata dijagnosticiran je i liječen poremećaj, u usporedbi s njih pet u skupini bez satova.

Svih pet pacijenata u skupini bez satova imalo je simptome te su posjetili liječnika jer su se osjećali loše. U skupini s pametnim satovima oko 57 posto bilo je asimptomatsko te vjerojatno ne bi saznali da im je srčani ritam poremećen bez sata.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život

Tehnologija ipak nije bila nepogrešiva, a Van Steijn je za dpa rekla da je bilo lažnih uzbuna, pri čemu je samo oko polovice od 72 pacijenta koje je sat označio doista imalo fibrilaciju atrija.

U kontekstu sve opterećenijeg zdravstvenog sustava, nosivi uređaji omogućuju praćenje velike populacije bez stalnih posjeta bolnici, rekao je Winter.

