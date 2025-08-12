Ovo je novi 'it' cvijet kojeg ćemo viđati posvuda: Izgleda spektakularno, čak i kad uvene

Ljubitelji ukrašavanja doma cvijećem neprestano traže nove i zanimljive vrste kojima će osvježiti prostore. Premda su ruže i tulipani vječni klasici, sve više se ističu aktualni trendovi koji donose nove favorite među cvjetovima. Stručnjaci predviđaju da će 2026. godine pozornost privući protea – spektakularan cvijet snažnog karaktera.

Protea je zimzelena grmolika biljka k oja najbolje uspijeva u toplim, suhim klimama. Njezini cvjetovi su u obliku kaleža, s čupavim ili cjevastim središtem okruženim čvrstim, šiljastim braktejama. Ovi cvjetovi često dolaze u živopisnim bojama i unose izražajnu dinamiku u svaki cvjetni aranžman. Trendovi u aranžiranju cvijeća ističu proteu kao odvažan, arhitektonski cvijet pomalo vanzemaljskog izgleda, savršen za moderne, maksimalističke stilove uređenja.

Osim upečatljivim izgledom, protea se ističe i lakoćom održavanja. Biljka je vrlo otporna na sušu, a rezano cvijeće može trajati tjednima, čime postaje izvrstan izbor za dom, posebne događaje ili vjenčanja. Kada cvijet uvene, ostaje jednako atraktivan kao suhi ukras, pa se može koristiti za trajne dekoracije.

Najpopularnije nijanse

Jedna od najstarijih poznatih biljnih vrsta, protea ima mnogo varijacija u boji i obliku. Najviše se ističu kraljevska protea u nježnim ružičastim tonovima te jastučasta protea u toplim zlatno-narančastim nijansama. Ružičasta je i dalje popularan izbor za svadbene aranžmane, dok jarke narančaste boje unose svježinu i retro atmosferu u interijere, čime prate suvremene dizajnerske trendove. Osim najpoznatijih vrsta, sve češće se koriste 'Queen Protea', 'Pink Ice Protea' i simbolično nazvana 'Blushing Bride' protea.