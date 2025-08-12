OTROVAN ZA KONZUMACIJU

Ovo je novi 'it' cvijet kojeg ćemo viđati posvuda: Izgleda spektakularno, čak i kad uvene

M.D.

12.08.2025 u 12:41

Osim upečatljivim izgledom, protea se ističe i lakoćom održavanja
Očekuje se da će 2026. godinu u svijetu cvjetnog dizajna obilježiti protea, neobični cvijet upečatljivog izgleda koji privlači sve više pozornosti zaljubljenika u uređenje prostora

Ljubitelji ukrašavanja doma cvijećem neprestano traže nove i zanimljive vrste kojima će osvježiti prostore. Premda su ruže i tulipani vječni klasici, sve više se ističu aktualni trendovi koji donose nove favorite među cvjetovima. Stručnjaci predviđaju da će 2026. godine pozornost privući protea – spektakularan cvijet snažnog karaktera.

Spektakularna i otporna biljka

Protea je zimzelena grmolika biljka koja najbolje uspijeva u toplim, suhim klimama. Njezini cvjetovi su u obliku kaleža, s čupavim ili cjevastim središtem okruženim čvrstim, šiljastim braktejama. Ovi cvjetovi često dolaze u živopisnim bojama i unose izražajnu dinamiku u svaki cvjetni aranžman. Trendovi u aranžiranju cvijeća ističu proteu kao odvažan, arhitektonski cvijet pomalo vanzemaljskog izgleda, savršen za moderne, maksimalističke stilove uređenja.

Protea ima mnogo varijacija u boji i obliku
Osim upečatljivim izgledom, protea se ističe i lakoćom održavanja. Biljka je vrlo otporna na sušu, a rezano cvijeće može trajati tjednima, čime postaje izvrstan izbor za dom, posebne događaje ili vjenčanja. Kada cvijet uvene, ostaje jednako atraktivan kao suhi ukras, pa se može koristiti za trajne dekoracije.

Najpopularnije nijanse

Jedna od najstarijih poznatih biljnih vrsta, protea ima mnogo varijacija u boji i obliku. Najviše se ističu kraljevska protea u nježnim ružičastim tonovima te jastučasta protea u toplim zlatno-narančastim nijansama. Ružičasta je i dalje popularan izbor za svadbene aranžmane, dok jarke narančaste boje unose svježinu i retro atmosferu u interijere, čime prate suvremene dizajnerske trendove. Osim najpoznatijih vrsta, sve češće se koriste 'Queen Protea', 'Pink Ice Protea' i simbolično nazvana 'Blushing Bride' protea.

Kada cvijet uvene, ostaje jednako atraktivan kao suhi ukras
Zbog izrazite osebujnosti preporučuje se umjerenost pri dekoriranju proteom. Jedna stabljika u elegantnoj vazi na stoliću ili komodi dovoljna je za upečatljiv dojam i naglašavanje prostora. Kod dekoriranja posebnih događanja, nekoliko protea u središtu niskih zdjela ili kao dominantni element većih aranžmana pridonosi jednostavnosti i glamuru. Protea je idealna i za kreativne instalacije poput cvjetnih lukova ili visećih aranžmana, osobito na otvorenom ili u toplim ambijentima.

Važno je napomenuti da je protea otrovna ako se konzumira, pa cvjetne aranžmane treba držati izvan dosega djece i kućnih ljubimaca.

