ZANOTTIJEVO DJELO

Ove efektne sandale obilježile su nulte godine, a sada su se vratile u velikom stilu

I. B.

24.11.2025 u 11:40

Slim 2.0 sandale Giuseppea Zanottija
Slim 2.0 sandale Giuseppea Zanottija Izvor: Montaža: Ivana Bukna/Promo fotografije / Autor: promo
Bionic
Reading

Poznati talijanski dizajner obuće Giuseppe Zanotti ponovno se vraća jednom od svojih najslavnijih modela: kultnoj sandali s ribljom kosti, koja se u novom izdanju pojavljuje pod imenom Slim

Zanottijev model sandala, koji je prvotno osmišljen početkom 2000-ih, bio je svojevrsni modni fenomen – prepoznatljiv po skulpturalnoj metalnoj aplikaciji u obliku riblje kosti koja se penje od prstiju prema gležnju, ostavljajući stopalo gotovo potpuno golo, ali istovremeno dramatično uokvireno.

vezane vijesti

U novoj verziji model sandala Slim zadržava taj prepoznatljivi DNK, ali dolazi u profinjenijoj, vitkijoj silueti prilagođenoj današnjem minimalizmu i fotografskom trenutku koji traži čiste, ali efektne linije.​

Ideju za sandale dobio u restoranu

Za svoje kultne sandale Giuseppe Zanotti dobio je ideju 2004. godine, tijekom večere na obali u talijanskom Cesenaticu. Inspiracija je potekla iz trenutka kada je na stolu primijetio riblju kost koja je ostala nakon jela. Zanotti je bio fasciniran njezinom skulpturalnom, gotovo bijelom strukturom i njezinom sposobnošću da izgleda istovremeno organski i umjetnički. U tom trenutku, bez razmišljanja, skicirao je koncept sandale direktno na stolnjaku, preoblikujući riblju kost u metalni detalj koji bi se penjao uz stopalo, poput dragulja ili skulpture.

Sandale koje su obilježile nulte godine

Povratak tog kultnog modela nije slučajan, već pažljivo tempiran u trenutku kada nostalgija i arhivske reference dominiraju modom, a glamur ranih 2000-ih ponovno je u fokusu dizajnera i stilista. Zanotti tako iz vlastitog arhiva izvlači sandalu koja je nekoć definirala ideju seksi večernje obuće – tanke trake, visoka potpetica, naglašeni luk stopala – i prilagođava je suvremenoj ideji luksuza u kojoj se traži balans između teatralnosti i nosivosti.

Slim verzija zato djeluje lakše, čišće i više poput nakita za stopalo nego klasične sandale, što je čini idealnim izborom za red carpet, scensku garderobu, ali i za modne editorijale koji traže snažan vizualni statement u jednom kadru.​

Metalna riblja kost u glavnom fokusu

U konstrukcijskom smislu, sandala kombinira ultra tanki prednji remen, otvorene prste te visoku, elegantno izduženu potpeticu, dok središnji motiv – metalna riblja kost – djeluje poput vertikalne osi koja vizualno produžuje nogu.

Upravo ta igra proporcija jedan je od razloga zašto je originalni model postao toliko tražen među zvijezdama, stilistima i kolekcionarima dizajnerske obuće. Nova Slim interpretacija koristi suvremenije materijale, poboljšanu konstrukciju pete i udobniji ležište stopala, ali ne odustaje od onog ključnog osjećaja rizika i drame koji je uvijek pratio Zanottijeve najpoznatije modele.​

Originalni modeli su prodajni hit

Kultni status riblje sandale dijelom se gradi i na njezinoj rijetkosti: originalni modeli danas se pojavljuju na sekundarnom tržištu kao kolekcionarski komadi, često po cijenama višim od prvotnih. To dodatno pojačava interes za novom verzijom, jer kupcima nudi priliku da uđu u dio arhiva brenda bez lova na vintage primjerke upitne očuvanosti.

Beyoncé na dodjeli nagrada MTV VMA 2003 godine
Beyoncé na dodjeli nagrada MTV VMA 2003 godine Izvor: EPA / Autor: MATT CAMPBELL

Za brend, to je i strateški potez – oživljavanje arhivskih bestselera uvijek nosi snažan storytelling moment, a u ovom slučaju povezuje generaciju koja se originalne sandale sjeća s crvenih tepiha s mlađom publikom koja taj period poznaje kroz društvene mreže i arhivske fotografije.​

Estetski, model Slim savršeno odgovara trenutnom trendu 'golih' cipela, ali ga prelazi zahvaljujući vrlo specifičnom, gotovo baroknom ukrasu u obliku riblje kosti koji djeluje kao mikro skulptura. Sandala se tako lako kombinira s ultra jednostavnim slip haljinama, krojenim mini haljinama ili oštrim smokingom, preuzimajući ulogu glavnog akcenta stajlinga.

Istovremeno, njezin metalni detalj funkcionira poput nakita: dovoljan je jedan ovakav par cipela da cijeli outfit dobije couture notu, bez potrebe za previše dodatnih modnih dodataka.​

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DIJAMANTNA PJENA

DIJAMANTNA PJENA

Nije ju nosila 14 godina: Svi govore o zadivljujućoj tijari princeze Charlene
SLUČAJNOST ILI...

SLUČAJNOST ILI...

Meghan Markle opet kopira Pamelu Anderson? 'Gola' naslovnica izazvala je bujicu komentara
ASTRO PROGNOZA

ASTRO PROGNOZA

Veliki tjedni horoskop: Škorpioni mogu očekivati poboljšanje financija, a Ribe promaknuće

najpopularnije

Još vijesti