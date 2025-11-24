Ove efektne sandale obilježile su nulte godine, a sada su se vratile u velikom stilu

Poznati talijanski dizajner obuće Giuseppe Zanotti ponovno se vraća jednom od svojih najslavnijih modela: kultnoj sandali s ribljom kosti, koja se u novom izdanju pojavljuje pod imenom Slim

Zanottijev model sandala, koji je prvotno osmišljen početkom 2000-ih, bio je svojevrsni modni fenomen – prepoznatljiv po skulpturalnoj metalnoj aplikaciji u obliku riblje kosti koja se penje od prstiju prema gležnju, ostavljajući stopalo gotovo potpuno golo, ali istovremeno dramatično uokvireno.

U novoj verziji model sandala Slim zadržava taj prepoznatljivi DNK, ali dolazi u profinjenijoj, vitkijoj silueti prilagođenoj današnjem minimalizmu i fotografskom trenutku koji traži čiste, ali efektne linije.​ Ideju za sandale dobio u restoranu Za svoje kultne sandale Giuseppe Zanotti dobio je ideju 2004. godine, tijekom večere na obali u talijanskom Cesenaticu. Inspiracija je potekla iz trenutka kada je na stolu primijetio riblju kost koja je ostala nakon jela. Zanotti je bio fasciniran njezinom skulpturalnom, gotovo bijelom strukturom i njezinom sposobnošću da izgleda istovremeno organski i umjetnički. U tom trenutku, bez razmišljanja, skicirao je koncept sandale direktno na stolnjaku, preoblikujući riblju kost u metalni detalj koji bi se penjao uz stopalo, poput dragulja ili skulpture.

Sandale koje su obilježile nulte godine Povratak tog kultnog modela nije slučajan, već pažljivo tempiran u trenutku kada nostalgija i arhivske reference dominiraju modom, a glamur ranih 2000-ih ponovno je u fokusu dizajnera i stilista. Zanotti tako iz vlastitog arhiva izvlači sandalu koja je nekoć definirala ideju seksi večernje obuće – tanke trake, visoka potpetica, naglašeni luk stopala – i prilagođava je suvremenoj ideji luksuza u kojoj se traži balans između teatralnosti i nosivosti.

Slim verzija zato djeluje lakše, čišće i više poput nakita za stopalo nego klasične sandale, što je čini idealnim izborom za red carpet, scensku garderobu, ali i za modne editorijale koji traže snažan vizualni statement u jednom kadru.​ Metalna riblja kost u glavnom fokusu U konstrukcijskom smislu, sandala kombinira ultra tanki prednji remen, otvorene prste te visoku, elegantno izduženu potpeticu, dok središnji motiv – metalna riblja kost – djeluje poput vertikalne osi koja vizualno produžuje nogu.

Upravo ta igra proporcija jedan je od razloga zašto je originalni model postao toliko tražen među zvijezdama, stilistima i kolekcionarima dizajnerske obuće. Nova Slim interpretacija koristi suvremenije materijale, poboljšanu konstrukciju pete i udobniji ležište stopala, ali ne odustaje od onog ključnog osjećaja rizika i drame koji je uvijek pratio Zanottijeve najpoznatije modele.​ Originalni modeli su prodajni hit Kultni status riblje sandale dijelom se gradi i na njezinoj rijetkosti: originalni modeli danas se pojavljuju na sekundarnom tržištu kao kolekcionarski komadi, često po cijenama višim od prvotnih. To dodatno pojačava interes za novom verzijom, jer kupcima nudi priliku da uđu u dio arhiva brenda bez lova na vintage primjerke upitne očuvanosti.