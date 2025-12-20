Obratite pozornost: Ove greške s božićnim drvcem ne biste smjeli zanemariti

Toplina uzrokuje da živa stabla brzo isušuju , čineći ih većom požarnom opasnošću, dok prekomjerna toplina na umjetnim stablima može uzrokovati paljenje, taljenje ili sagorijevanje plastičnih materijala . Također je važno zamijeniti stare ili oštećene svjetiljke jer značajno povećavaju rizik od požara, posebno ako su žice pokidane.

Produžni kablovi se nikada ne smiju stavljati ispod tepiha ili sagova jer to može izolirati toplinu stvorenu električnom strujom, dovodeći do taljenja izolacije i potencijalnog požara. Ako je produžni kabl oštećen, pravilno ga odbacite i nabavite zamjenski. Prije upotrebe i prije pohrane nakon blagdana, dobro očistite stablo kako biste smanjili potencijalne rizike. ​

Izbjegavajte preopterećenje električnih utičnica ; koristite samo jedan produžni kabl po utičnici i ne prelazite naznačeno opterećenje. ​

Posebni savjeti za živa stabla

Za one koji u svom domu imaju živo božićno drvce, savjetuje se redovito zalijevanje jer zanemarivanje vode može pretvoriti suho stablo u visoko zapaljivu opasnost.

Provjeravajte razinu vode dnevno i održavajte posudu u kojoj se nalazi. Isto tako razmotrite skidanje stabla odmah nakon Božića jer produžen boravak u grijanom prostoru uzrokuje dodatno isušivanje i povećava zapaljivost, savjetuju stručnjaci. ​