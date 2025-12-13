Slavna pjevačica oduševila božićnim uređenjem: Ova kombinacija boja je tako elegantna

Jednostavnost ne umanjuje ljepotu božićnog drvca u domu slavne pjevačice. Naprotiv, zimski ugođaj kojim odiše njezina blagdanska dekoracija istodobno je svečan i profinjen. Iako su snijeg i bijela boja česti sezonski motivi, rijetko ih koristimo kao glavnu inspiraciju za božićno drvce. Céline Dion odlučila je upravo to i rezultat je očaravajući.

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu vidi se drvce u potpunosti posvećeno bijeloj i srebrnoj boji. Elegantno i nenametljivo, osvijetljeno je sitnim bijelim lampicama na tankoj srebrnoj žici koja se nježno spušta niz grane. Bijeli i srebrni ukrasi ravnomjerno su raspoređeni, stvarajući snažan, ali nimalo prenapadan vizualni dojam. Posebnu notu zrelosti i sofisticiranosti daje slojeviti, cvjetni ukras koji djeluje poput rascvjetanog cvijeta.

Podno drvca prostiru se valovi srebrnog i sivog tila koji podsjećaju na maglu ili snježni pokrivač, stvarajući sanjivu, gotovo bajkovitu bazu. Cjelokupan dojam je jednostavan, ali iznimno sofisticiran. Tajna uspjeha ove estetike leži u takozvanoj 'tihoj raskoši'. Minimalistički pristup dekoriranju dopušta prirodnoj ljepoti zelenih grana da dođe do izražaja. Ono što nedostaje u klasičnim božićnim bojama, nadoknađeno je oblikom i teksturom – zakrivljene vrpce i kuglice odmah privlače pogled. Snježni sjaj drvca sprječava da izgled postane hladan ili sterilan, pa je ugođaj istodobno uzvišen i izrazito blagdanski.

Kako stvoriti vlastitu zimsku bajku

Dobra vijest za ljubitelje ovakvog stila jest da se zimska bajka lako može replicirati i u vlastitom domu. Stručnjakinja za božićne dekoracije Gisela Graham savjetuje kako je za pravi zimski ugođaj potrebno obilje svjetlucavih lampica, sjajni bijeli i prozirni ukrasi te tek pokoji detalj u ledenoplavoj nijansi.

Ova estetika ne mora se zaustaviti samo na božićnom drvcu. Čarolija zimske bajke jednako lijepo dolazi do izražaja i u blagdanskom uređenju stola. Prema Graham, ukrasi mogu izgledati prekrasno i obješeni iznad blagovaonskog stola, primjerice s rustikalne grane ili horizontalno postavljenog vijenca. Bijeli i srebrni detalji posebno će doći do izražaja na snježno bijelom ili ledenoplavom stolnjaku, dodatno pojačavajući svečanu atmosferu.