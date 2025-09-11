O ovom izdanju jedne od najljepših žena svijeta dugo će se pričati

Ralph Lauren i ove je godine otvorio jesensku modnu sezonu svojim spektakularnim showom u New Yorku, gdje je predstavio kolekciju za proljeće/ljeto 2026., a svu pažnju mamila je Priyanka Chopra

Među prvim zvijezdama koje su privukle pažnju na njujorškom Tjednu mode bila je Priyanka Chopra, koja je stigla u izdanju koje će dugo biti tema u modnom svijetu, noseći komplet Ralpha Laurena iz jesensko-zimske kolekcije 2025.

Dojmljiv komplet koji stapaja stilove Chopra je za ovu priliku odabrala set s paisley uzorkom: sako s naglašenim ramenima i dugačku suknju u kaubojskom stilu. Ombre efekt na reverima i rubovima dao je cijelom izdanju grunge prizvuk, dok je široki smeđi kožni remen naglasio struk. Poseban detalj bio je izostanak košulje – Chopra je ispod sakoa odlučila ne odjenuti ništa, čime je look dobio modernu, odvažnu notu.

Detalji koji mijenjaju dojam Iako je modna pista ovaj komplet prikazala uz torbu u istom uzorku i slojeviti srebrni nakit, Chopra se odlučila za minimalistički pristup – bez torbe i nakita. Time je fokus ostavila isključivo na silueti i teksturi odjeće. Duga suknja prekrivala je obuću, no pretpostavlja se da je, poput modela na pisti, kombinaciju mogla upotpuniti kaubojskim čizmama od kože. Time bi se još snažnije naglasio zapadnjački duh kolekcije. Chopra je tako spojila retro šarm s modernom dozom provokacije i pokazala kako se Ralph Laurenov prepoznatljiv američki stil uspješno prilagođava današnjim trendovima.

