Chic suknja kao stvorena za zrelije dame: Pamela Anderson osvanula u jednom od boljih izdanja

L.M.B.

07.09.2025 u 21:44

Pamela Anderson
Pamela Anderson Izvor: Profimedia / Autor: Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Pamela Anderson pokazala je da podjednako dobro vlada sofisticiranim, kao i zavodljivim izdanjima, blistajući u posve crnom modnom izdanju

Zvijezda nekadašnjeg 'Baywatcha', danas 58-godišnja Pamela Anderson, pojavila se na 51. izdanju Deauville American Film Festivala u Francuskoj, gdje je otkrila ploču s vlastitim imenom na šetnici Promenade des Planches – svojevrsni hommage dugoj karijeri.

Za ovu posebnu prigodu osvanula je u jednom od svojih boljih izdanja, blistajući u chic modnim klasicima.

Nosila je prekrasnu crnu lepršavu maksi suknju A-kroja, koja je kao stvorena za zrelije dame koje vole elegantne i bezvremenske modne komade prigodne za sva događanja.

Uskladila ju je s košuljom kratkih rukava koju je nosila zakopčanu do grla, čime je postigla dojam profinjene elegancije. Kombinaciju je zaokružila crnim salonkama i sunčanim naočalama, a zahvaljujući kroju gornjeg dijela istaknula je svoju vitku siluetu.

Progovorila o vezi s Liamom Neesonom

Pojavljivanje u Deauvilleu uslijedilo je nakon što se ponovno našla u središtu medijske pozornosti zbog nagađanja o bliskosti s kolegom Liamom Neesonom (73), s kojim je nedavno snimala film 'Goli pištolj'.

'Ne sudjelujem niti ću ikada sudjelovati u PR igrama. To bi za mene bila smrtna presuda. Živim autentično i praznovjerna sam kada je riječ o ljubavi. Nisam spremna dijeliti ni djelić svog romantičnog života', misteriozno je poručila je Anderson.

