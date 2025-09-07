Chic suknja kao stvorena za zrelije dame: Pamela Anderson osvanula u jednom od boljih izdanja

Zvijezda nekadašnjeg 'Baywatcha', danas 58-godišnja Pamela Anderson , pojavila se na 51. izdanju Deauville American Film Festivala u Francuskoj, gdje je otkrila ploču s vlastitim imenom na šetnici Promenade des Planches – svojevrsni hommage dugoj karijeri.

Za ovu posebnu prigodu osvanula je u jednom od svojih boljih izdanja, blistajući u chic modnim klasicima .

Nosila je prekrasnu crnu lepršavu maksi suknju A-kroja, koja je kao stvorena za zrelije dame koje vole elegantne i bezvremenske modne komade prigodne za sva događanja.

Uskladila ju je s košuljom kratkih rukava koju je nosila zakopčanu do grla, čime je postigla dojam profinjene elegancije. Kombinaciju je zaokružila crnim salonkama i sunčanim naočalama, a zahvaljujući kroju gornjeg dijela istaknula je svoju vitku siluetu.