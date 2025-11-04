Nikako se ne možete dovoljno naspavati? Možda imate vrlo rijedak sindrom

Znate li što je idiopatska hipersomnia (IH)? Britanski NHS opisuje to kao stanje kao kada netko spava dugo vremena i budi se zbunjen ili razdražljiv i umoran

Uvijek ste umorni bez obzira koliko ste spavali? Ne, niste lijeni već bi to mogao biti simptom vrlo rijetkog stanja.

Nova studija otkrila je kako izgleda život s kroničnim umorom koji nikakva količina sna ne može eliminirati.​ Hypersomnolence UK procjenjuje da postoji 2.500 potvrđenih slučajeva idiopatske hipersomnije u Ujedinjenom Kraljevstvu, s tisućama drugih koji trenutno nisu svjesni da nisu dijagnosticirani - ili da njihova nezasitna 'žudnja' za snom nije normalna.​ Temeljni uzrok IH-a nikada nije formalno identificiran i vjeruje se da je neurološkog podrijetla. Osobe s ovim stanjem doživljavaju prekomjernu pospanost tijekom dana, često spavaju dugo vrijeme noću, pate od umora, izuzetno su uspavane nakon buđenja (inercija sna) i mogu drijemati dugo vremena, ali se bude jednako umorne.​ Tu se stanje razlikuje od narkolepsije gdje ljudi trebaju spavati tijekom dana, ali se bude osjećajući se svježi, za one s IH-om, nikakva količina sna nije dovoljna.​ Prethodne studije fokusirale su se na to što liječnici i istraživači znaju o IH-u, ali tim predvođen Sarah Bermingham iz Takeda Pharmaceuticals sada je napravio duboku analizu iskustava oboljelih. Njihov cilj bio je poboljšati razinu skrbi koju pružaju liječnici, inspirirati nove putove liječenja i povisiti općenito znanje o poremećaju, piše Daily Mail.

Objavljeno u medicinskom časopisu PLoS, istraživači su analizirali sadržaj 346 objava na društvenim mrežama, foruma zajednice, blogova, videozapisa i podcasta koje je stvorilo 123 osoba s IH-om između 2012. i 2022. godine. Autori i kreatori koje su proučavali bili su većinom žene (87 posto), u dobi između 16 i 60 godina, živjeli su u SAD-u, Australiji, Europi i Kanadi.​ Većina je tvrdila da im je potrebno najmanje 10 sati sna noću da bi funkcionirali, ali neki su rekli da im je potrebno najmanje 15 sati. NHS savjetuje da odrasli spavaju između sedam i devet sati noću za optimalnu zdravlje.​ Zdravstvene razine kvalitetnog sna štite od multiple i stanja koja ograničavaju život, uključujući pretilost, dijabetes, srčane bolesti i čak neke vrste raka.​ Tim je procijenio sva iskustva i grupirao ih u 10 različitih tema. To su bile: produženi san, nikad se ne osjećati potpuno budno, neumoljiva pospanost, san koji ne obnavlja, teškoće s buđenjem, automatsko ponašanje, mikrosnovi i produžena drijemanja, kognitivne poteškoće, ograničena fizička energija te živa snovanja i hipnagogičke halucinacije.​