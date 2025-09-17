GOTOVO U TREN OKA

Mirisno i tako fino: Nema tko ne voli zapečenu tjesteninu, a s ovim dodatkom je pun pogodak

M.D.

17.09.2025 u 13:01

Zapečena tjestenina je uvijek dobra ideja
Zapečena tjestenina je uvijek dobra ideja Izvor: Freepik / Autor: siraphol siricharattakul
Bionic
Reading

Kada smo u stisci s vremenom i pokušavamo između brojnih obaveza ugurati i kuhanje, zapečena tjestenina je uvijek dobra ideja

Ako tražite recept koji će vam olakšati dane kada ste u žurbi, a ipak želite toplo, zasitno i ukusno jelo, ovaj recept za zapečenu tjesteninu s piletinom i bundevom je baš ono što vam treba. Naime, ovo jelo je savršen je izbor za brzi jesenski obrok nakon povratka u rutinu.

vezane vijesti

Riječ je o obroku 'sve u jednom' – kremastom i mirisnom, koji će jednako oduševiti djecu i odrasle. Tijekom pečenja u pećnici sastojci se sljubljuju u skladnu cjelinu, pa uz minimalan trud na stolu dobivate raskošan i hranjiv obrok kojem je teško odoljeti.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Potrebni sastojci:

  • 300 g kratke tjestenine (penne, rigatoni, školjkice)
  • 300 g pilećih prsa
  • 400 g bundeve (ili hokkaido bundeve)
  • 1 luk
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • 100 g naribanog sira (ementaler, comté ili mozzarella)
  • malo maslinovog ulja
  • prstohvat muškatnog oraščića (po želji)
  • sol, papar
  • nekoliko listića bosiljka ili peršina (za posluživanje)
Zapečena tjestenina je gotova u tren oka
Zapečena tjestenina je gotova u tren oka Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C (s ventilacijom). Skuhajte tjesteninu u velikom loncu kipuće posoljene vode, 2 minute kraće od vremena navedenog na pakiranju (dokuhavat će se u pećnici). Ocijedite.

Ogulite bundevu i narežite je na kockice. Kuhajte je 10 minuta na pari ili u tavi s malo maslinovog ulja, dok ne postane mekana.

Pileća prsa narežite na komade i popržite ih u nauljenoj tavi zajedno s nasjeckanim lukom. Posolite i popaprite.

U većoj posudi pomiješajte tjesteninu, piletinu, bundevu i vrhnje za kuhanje. Kušajte, pa po potrebi dodajte još začina. Možete dodati i prstohvat muškatnog oraščića ako volite.

Smjesu prebacite u posudu za pečenje, pospite naribanim sirom i pecite 20 minuta, dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu.

Poslužite toplo, ukrašeno s nekoliko listića bosiljka ili s malo soka od limuna za svježinu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŽELIMO IH!

ŽELIMO IH!

Haljine iz Zare i Manga koje izgledaju kao da su stigle ravno iz ormara Amal Clooney
LASKAV ODABIR

LASKAV ODABIR

Duge suknje iz Zare koje stvaraju efekt ravnog trbuha kao nijedne druge
PITAJ GURUA

PITAJ GURUA

Ova tri modela hlača skrivaju trbuščić i laskaju svakoj figuri

najpopularnije

Još vijesti