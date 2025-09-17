Mirisno i tako fino: Nema tko ne voli zapečenu tjesteninu, a s ovim dodatkom je pun pogodak

Ako tražite recept koji će vam olakšati dane kada ste u žurbi, a ipak želite toplo, zasitno i ukusno jelo, ovaj recept za zapečenu tjesteninu s piletinom i bundevom je baš ono što vam treba. Naime, ovo jelo je savršen je izbor za brzi jesenski obrok nakon povratka u rutinu.

Riječ je o obroku 'sve u jednom' – kremastom i mirisnom, koji će jednako oduševiti djecu i odrasle. Tijekom pečenja u pećnici sastojci se sljubljuju u skladnu cjelinu , pa uz minimalan trud na stolu dobivate raskošan i hranjiv obrok kojem je teško odoljeti.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C (s ventilacijom). Skuhajte tjesteninu u velikom loncu kipuće posoljene vode, 2 minute kraće od vremena navedenog na pakiranju (dokuhavat će se u pećnici). Ocijedite.

Ogulite bundevu i narežite je na kockice. Kuhajte je 10 minuta na pari ili u tavi s malo maslinovog ulja, dok ne postane mekana.

Pileća prsa narežite na komade i popržite ih u nauljenoj tavi zajedno s nasjeckanim lukom. Posolite i popaprite.

U većoj posudi pomiješajte tjesteninu, piletinu, bundevu i vrhnje za kuhanje. Kušajte, pa po potrebi dodajte još začina. Možete dodati i prstohvat muškatnog oraščića ako volite.

Smjesu prebacite u posudu za pečenje, pospite naribanim sirom i pecite 20 minuta, dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu.

Poslužite toplo, ukrašeno s nekoliko listića bosiljka ili s malo soka od limuna za svježinu.