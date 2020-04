Nakon što je godine 2017. postala prva dama Amerike, atraktivna Slovenka Melania Trump, koja danas slavi jubilarni 50. rođendan, plijeni pozornost svojim pomno osmišljenim odjevnim kombinacijama zbog kojih ju modni kritičari svrstavaju uz bok prvim damama besprijekornog modnog stila poput legendarne Jackie Kennedy

Melania Trump danas će ugasiti 50 svjećica na rođendanskoj torti, a kako će proslaviti ovaj veliki dan, još uvijek nije poznato. Ovoga vikenda u sklopu vlastite kampanje 'Be Best' za pomoć djeci poslala je pakete skrbi u deset saveznih država bolnicama koje se bave pandemijom koronavirusa, a koji uključuju brojne proizvode za djecu poput deka, kapa, olovaka, ruksaka, naljepnica i dječjih knjiga Dr. Seussa.

O njezinom izgledu tijekom obnašanja funkcije prve dame vjerno se brine stilist i bivši kreativni direktor brenda Carolina Herrera, Hervé Pierre.

'U našem odnosu me ne zanima samo pronaći savršenu odjeću, što većina stilista radi. Mene uzbuđuju različite reakcije ljudi na ono što ona nosi', svojedobno je izjavio u razgovoru za The New York Times dodavši kako je njihov odnos vezan isključivo za modu, ne i za politiku.

Melania jako dobro zna što joj pristaje pa svojim elegantnim izdanjima, uz sugestije dugogodišnjeg stilista, redovito izaziva divljenje modnog svijeta. U ulozi prve dame Amerike, Melania je do danas nebrojeno puta dokazala kako je velika ljubiteljica odjevnih komada s potpisom renomiranih dizajnerskih brendova, a njezin zaštitni znak postale su laskave haljine A-kroja uz dodatak omiljenih salonki sa stiletto potpeticom, koje su najčešće djelo dizajnera Manola Blahnika, Jimmyja Chooa ili Christiana Louboutina.

Iako u modnom smislu voli napraviti i pokoji iskorak u casual vode, kad je riječ o make upu i frizurama, Melania ne voli previše eksperimentirati pa se drži svojih prepoznatljivih smokey eyes našminkanih očiju i nude ruža, a godinama je vjerna smeđoj boji kose prošaranim posvijetljenim pramenovima.

Najbolja izdanja Melanije Trump u 2019. godini