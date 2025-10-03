Kraljica Letizia iz ormara je izvukla jedan od najupečatljivijih stajlinga i dodala hit cipele

Kao počasna predsjednica UNICEF-a Španjolske, kraljica Letizia bila je zadužena za dodjelu nagrada ove godine, a za tu prigodu posegnula je u ormaru i iz njega izvadila već viđeni monokromatski stajling s potpisom Huga Bossa

Kraljica Letizia još je jednom potvrdila svoj status modne inspiracije, ovoga puta na dodjeli nagrada UNICEF-a održanoj u Madridu. Kao počasna predsjednica UNICEF-a Španjolske imala je čast uručiti priznanja dobitnicima, među kojima su se našli Zaklada Gasol, mreža mladih novinara Cibercorresponsales te vijetnamska aktivistica Kim Phuc Phan Thi, poznata u svijetu kao 'Napalm djevojčica'.

Monokromatski stajling Za ovu svečanu prigodu kraljica je odabrala upečatljiv monokromatski stajling u koraljnoj boji, kojem se već ranije vraćala i koji je jedan od najupečatljivijih u njezinoj garderobi. Tako je iz ormara je iznova izvukla svoju prepoznatljivu kožnu midi suknju brenda Hugo Boss u nijansi 'Camellia' te ju uskladila sa satenskom bluzom iste modne kuće. Cjelovit i izrazito elegantan 'total look' zaokružila je klasičnim slingback salonkama u nude nijansišpanjolskog brenda Magrit, koje često bira za ovakve službene prigode.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Ponovljena kombinacija Nije prvi put da kraljica Letizia poseže za ovom kombinacijom jer upravo u dosljednosti i ponavljanju odjevnih komada leži tajna njezina stila. Ona je istodobno jedna od najbolje odjevenih žena, a opet vjerna ideji održive mode, pokazujući kako se ponovnim nošenjem može postići jednako snažan dojam. Iako vješto reciklira svoje odjevne komade, ne propušta ni priliku da iznenadi javnost ponekim novim izdanjem, poput bijelog kompleta domaćeg brenda Mango, koji je nedavno izazvao brojne pohvale.