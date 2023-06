Komadi koje baš svi žele imati: Ovo su najtraženiji modni dodaci sezone

Od heklanih komada do 3D ruža i platnenih torbi, ovosezonski dodaci slave odvažnost i individualnost, o čemu dovoljno svjedoči Stylightov popis trenutno najtraženijih dodataka na modnoj sceni.

Ovaj moderan dodatak kombinira vintage šarm s daškom boho estetike. Bilo s potpisom talijanske Prade, Fendija ili Guccija, s buvljaka ili ručno izrađen – ove godine ultimativni dodatak za sunčane dane je heklani šešir. U jarkim bojama, heklane kape slove za it komad sezone, pa ne čudi da je potražnja za njima sve veća, o čemu svjedoči predstavništvo modne platforme Stylight. Prema njihovom istraživanju, potražnja za heklanim verzijama bucket kapa sada je 13 puta veća u odnosu na prošlu godinu.

Ove sezone predimenzionirane sunčane naočale ponovno su u središtu pozornosti zahvaljujući vodećim brendovima u svijetu mode, poput Diora, Guccija ili Prade. Svojim preuveličanim okvirima oni lako spajaju retro šarm sa suvremenim štihom. Od klasičnih crnih okvira do živopisnih uzoraka i futurističkog dizajna, ove sunčane naočale trenutačno doživljavaju nagli porast interesa. Kako otkrivaju iz Stylighta, broj klikova na kategoriju 'predimenzionirane sunčane naočale' povećao se za 81 posto.

Izvor: Profimedia / Autor: Stefano Costantino / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako se ovaj model obuće može činiti pomalo bazičnim, japanke se s dobrim razlogom nalaze na popisu must have dodataka sezone. Najviđenije na plažama ili bazenima, elegantnije verzije (na nisku petu, od kože i s više remenčića) danas su itekako poželjne. Stylight je ove sezone zabilježio porast potražnje od 23 posto za ovom siluetom obuće.

Koža je možda uobičajen materijal za torbe, no ovoga ljeta modni svijet okreće se novoj tkanini - platnu. Bogata ponuda platnenih torbi na policama trgovina omogućuje lako pronalaženje idealnog modela, a potražnja za njima u odnosu na prošlu godinu na Stylightu se povećala za 70 posto.

Bejzbolske kape

Ne morate se baviti bejzbolom da biste nosili bejzbolsku kapu - i hvala bogu, jer ove godine to j jedan od najtraženijih dodataka za ljeto. Od legendarnih modela NY Yankeesa do dizajna visoke mode Vetementsa, Celine ili Guccija, ovaj dodatak savršeno pristaje uz gotovo svaku odjeću. Ne samo da će zaštititi lice od sunca, već može i odjeći dati onaj dodatni šarm koji joj je potreban. Stoga ne čudi to da smo na Stylightu vidjeli porast potražnje od 28 posto za bejzbolskim kapama u usporedbi s prošlom godinom.