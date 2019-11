Koji su simptomi visoke razine kolesterola i što na nju najviše utječe

Kolesterol je potreban našem tijelu za izgradnju novih stanica, izoliranje živaca i proizvodnju hormona, ali njegovo prekomjerno nakupljanje povećava rizik od srčanih bolesti. Sav taj kolesterol potreban našem tijelu proizvodi jetra, ali dobivamo ga i iz drugih izvora putem hrane

Kako kolesterol uzrokuje srčane bolesti?

Višak kolesterola u tijelu nakuplja se na stjenkama arterija zbog čega se one stvrdnjuju, a taj proces nazivamo ateroskleroza. Arterije se zbog nakupljanja kolesterola i sužavaju, što usporava ili čak zaustavlja protok krvi, a ovo je tek početak problema. Zadaća krvi je prijenos kisika do svakog djelića tijela, pa tako i do mišića srca. Bez dovoljno kisika dijelovi tijela ne mogu funkcionirati kako bi trebali. Ne dobiva li vaš srčani mišić dovoljno krvi i kisika, osjetit ćete bol u prsima, a kad se dotok krv dijelu vašeg srca potpuno prekine, doživjet ćete srčani udar.

Postoje dva glavna oblika kolesterola: lipoprotein niske gustoće ili LDL, također poznat kao 'loš' kolesterol, i lipoprotein visoke gustoće ili HDL, koji se nazivaju i 'dobar' kolesterol. LDL je glavni izvor plaka u začepljenim arterijama, dok HDL djeluje kao čistač kolesterola iz tijela.

Osim LDL-a i HDL- a, u krvi imamo još jednu vrstu masti koju nazivano trigliceridi. Istraživanja pokazuju da je visoka razina triglicerida, kao i visoka razina LDL-a, povezana sa srčanim bolestima.