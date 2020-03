Kelly Brook uživa u svojoj novoj liniji nakon što je skinula 12 kilograma

Slavna ljepotica Kelly Brook poznata po svojim zamamnim oblinama tokom godina postepeno se udebljala. Sad se napokon posvetila višku kilograma i postigla 'svoju idealnu težinu'

'Malo po malo, došla sam do broja 44. Kad su mi traperice počele biti tijesne, mislila sam da su se stisnule u pranju. Definitivno se nisam osjećala najzdravije, a ni pretjerano lijepo. Željela sam se ponovo dobro osjećati', rekla je Kelly Brook.

Sad kad se spustila na broj 42, Kelly Brook smatra kako je to savršena seksi težina za nju.

'On me voli bez obzira koliko kilograma imam. Nije ni primijetio da sam se udebljala. Njega nije briga za takve stvari. On uživa kad jedemo zajedno. Ja nisam jedna od onih žena koje guraju salatu po tanjuru', komentirala je Kelly Brook svog dečka Jeremyja Parisija.

Kelly Brook i francusko-talijanski maneken Jeremy Parisi već su pet godina zajedno.