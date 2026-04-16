Pogrešno zalijevanje uništava hortenzije: Evo što činiti tijekom proljeća

Hortenzije u proljeće ne traže obilno zalijevanje svaki dan, nego pravilno tempiranu i dubinsku vlagu - a najveća pogreška je zalijevati ih prečesto i površinski, bez provjere je li zemlja doista suha.

Hortenzije su među omiljenim vrtnim biljkama upravo zato što raskošno cvatu, ali u proljeće mnogi s njima naprave istu pogrešku: čim zatopli, počnu ih zalijevati gotovo svaki dan.

Time se biljci ne pomaže, nego joj se može odmoći jer stalno vlažna površina tla potiče plitko ukorjenjivanje, a korijen tada postaje osjetljiviji na kasniju vrućinu i sušu. Stručne preporuke zato su jasne - bolje je zalijevati rjeđe, ali temeljito, tako da voda dođe do cijele zone korijena. Najčešća proljetna pogreška Ključna pogreška kod hortenzija u proljeće nije samo količina vode, nego loš ritam zalijevanja. Ako biljku samo kratko poškropite ili joj svaki dan dodate malo vode, tlo ostaje vlažno samo pri vrhu, dok dublji sloj oko korijena ostaje suh.

Najbolje vrijeme za zalijevanje hortenzija u proljeće je rano ujutro. Tada biljka stigne upiti vlagu prije toplijeg dijela dana, a lišće se brže osuši, što smanjuje rizik od bolesti. Ako jutro nije moguće, prihvatljiv je i kasniji poslijepodnevni termin, ali jutarnje zalijevanje i dalje se smatra najboljim izborom. Važno je i da vodu usmjerite pri dnu biljke, a ne po lišću i cvjetovima. Korijen upija vodu iz tla, dok mokro lišće samo povećava mogućnost problema s bolestima. Koliko im vode treba u proljeće U proljeće hortenzijama najčešće ne treba jednaka količina vode kao usred ljeta, ali tlo mora ostati ravnomjerno umjereno vlažno. To u praksi znači da biljku ne treba zalijevati po kalendaru, nego prema stanju zemlje. Ako je gornjih nekoliko centimetara tla još vlažno, s novim zalijevanjem treba pričekati. Ako je zemlja suha pod prstima, vrijeme je za novo, dublje zalijevanje. Posebnu pozornost traže tek posađene hortenzije jer im u prvim tjednima treba više vlage kako bi se dobro ukorijenile. Isto vrijedi i za biljke na sunčanijim položajima, jer neke vrste hortenzija podnose sunce samo ako imaju stalnu vlagu u tlu.

