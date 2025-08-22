Haljina ili spavaćica: Zoë Kravitz sve je zasjenila u hit komadu iz 90-ih

Na crvenom tepihu premijere filma 'Caught Stealing' u pariškom kinu Max Linder, Zoë Kravitz osigurala je svu pozornost

Kći glazbene zvijezde Lennyja Kravitza odabrala je minimalističku, ali izuzetno senzualnu slip haljinu u boji šampanjca, ukrašenu čipkom, koja priziva estetiku 90-ih i donosi dozu luksuzne ležernosti.

Njezin odabir obuće, crne stiletto natikače s trakicama, dodatno su istaknule noge i elegantnu siluetu, dok je izdanje upotpunila decentnim naušnicama.

Zoe Kravitz Izvor: Profimedia / Autor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia







Zoe Kravitz Izvor: Profimedia / Autor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Ovakav look odražava modernu interpretaciju vintage glamura, a Kravitz se opet odlučila za komade brenda Saint Laurent, poznatog po minimalističkoj estetici i odvažnom pristupu ženstvenosti. Svojom pojavom na premijeri, istaknula je nevjerojatnu sposobnost da spoji opuštenost s pomno promišljenim detaljima – od kroja do materijala, ali i kroz suptilnu igru kontrasta čipke i satena. Njezin stajling modni kritičari ocijenili su kao jedan od najupečatljivijih te večeri, ostavljajući dojam ravnoteže između zavodljivosti i profinjenosti.

Zoe Kravitz u novom filmu Aronofskog Premijera u Parizu bila je posebno značajna i zbog samog filma, u kojem Zoë Kravitz tumači Yvonne, ključni ženski lik u kriminalističkoj drami redatelja Darrena Aronofskog. Radnja je smještena u New York kasnih 90-ih, gdje Hank Thompson (Austin Butler), bivši bejzbolaš, nenadano postaje dio podzemlja kriminalnog miljea. Yvonne, Hankova partnerica, unosi emotivnu dubinu i kompleksnost, a Kravitz u ovom filmu suvereno balansira između prividne ranjivosti i snage, vješto oblikujući lik žene koja je istovremeno podrška, ali i katalizator promjena za glavnog junaka.

CAUGHT STEALING – Official Trailer (HD) Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony Pictures Entertainment