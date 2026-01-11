Sambe su mrtve kao trend, a Adidas nema plan B: Modni svijet okreće leđa tenisicama

Njemački Adidas posljednjih je godina bio jedan od rijetkih velikih dobitnika u industriji obuće, no novo izvješće Bank of America šalje zabrinjavajuću poruku: tržište tenisica ulazi u razdoblje usporavanja, a povratak Nikea mogao bi dodatno stisnuti prostor za rast

Analitičari Bank of America ovoga su tjedna iznenadili tržište dvostrukim snižavanjem preporuke za Adidas – s ‘kupiti’ na ‘slabiji učinak’ – što je izazvalo snažan odjek u cijeloj industriji sportske odjeće. Razlozi su, prema njihovoj procjeni, duboki i strukturni: dvadesetogodišnji trend ležernog stila, koji je tenisice pretvorio iz sportske obuće u svakodnevni modni standard, dosegnuo je svoj vrhunac, a rast prodaje počinje blijedjeti.

Kraj ere u kojoj su tenisice vladale modom Bank of America upozorava da se tržište tenisica nalazi u dugotrajnom silaznom ciklusu nakon dva desetljeća rasta potaknutog streetwearom, athleisureom i kulturom tenisica. U tom razdoblju tenisice su povećale svoj udio na globalnom tržištu obuće s oko 20 na gotovo 50 posto, no analitičari predvođeni Thierryjem Cotom smatraju da je taj rast iscrpljen. Njhovi pdoaci pokazuju da je organski rast prodaje u industriji tenisica u prva tri fiskalna tromjesečja 2025. iznosio svega 2,37 posto, što je jasan znak usporavanja nakon godina snažnog uzleta.

Adidasu treba novi veliki hit Adidas je nakon raskida suradnje s Yeezyjem uspio spektakularno stabilizirati poslovanje i 2024. ostvariti rekordnih 25 milijardi dolara prihoda, prije svega zahvaljujući povratku klasičnih modela, ponajviše Sambe, koja je postala globalni trend i simbol novog chic stila. No analitičari upozoravaju da je taj val dosegnuo vrhunac. Samba je, iako još uvijek popularna, već počela gubiti zamah, a Adidas zasad nema model koji bi preuzeo njezinu ulogu kao sljedeći veliki nositelj prodaje. Neki pokušaji su postojali – Pharrellova Adidas Jellyfish tenisica imala je svoj trenutak, ali je bila preskupa i previše ograničena za masovno tržište. Model Adistar Cushion 3 nakratko je bio zanimljiv, no teško se izdvaja u konkurenciji s Asicsom i New Balanceom, dok se Superstar vratio kroz suradnje, ali bez stvarnog efekta novosti.