Domaća juha liječi i spašava svako jelo, a gotova je za manje od sat vremena

Bogata domaća juha, kakvu biste očekivali u restoranu, u ekspres loncu je gotova za manje od sat vremena i to bez višesatnog stajanja uz štednjak
Svima nam ponekad treba tanjur prave, domaće juhe koja grije i tijelo i dušu, ali bez višesatnog stajanja uz štednjak. Dobra vijest je da bogat, aromatičan temeljac možete pripremiti u ekspres loncu za manje od sat vremena. Bez kompliciranja, dugog kuhanja i uz minimalan trud.
Domaća juha uvijek je dobra ideja – kao lagani ručak, baza za rižota i umake ili kao spas kad ne znate što kuhati. Ako nemate vremena za klasično dugotrajno kuhanje, ekspres lonac je najbolje rješenje. U nešto više od pola sata dobit ćete pun, zaokružen okus kakav biste očekivali iz profesionalne kuhinje.
Ako ga dosad niste koristili, nema razloga za strah. Ekspres lonac kuha pod višim tlakom, što znatno skraćuje vrijeme pripreme, a omogućuje i bolju kontrolu jačine kuhanja.
Sastojci:
- • 1 kg kostiju (goveđe, pileće ili kombinacija)
- • 2 mrkve
- • 1 veliki luk
- • 1 poriluk
- • 2 stabljike celera
- • 3 češnja češnjaka
- • 1 list lovora
- • 10 zrna crnog papra
- • sol
- • 2 litre vode
Priprema:
Najprije operite kosti pod mlazom hladne vode. Operite i povrće, a češnjak lagano zgnječite nožem.
U ekspres lonac stavite kosti i svo povrće. Dodajte zgnječeni češnjak, list lovora, zrna papra i sol. Sve prelijte hladnom vodom, otprilike do dvije trećine zapremine lonca.
Zatvorite lonac i stavite ga na jaču vatru. Kada počne izlaziti para i postigne se tlak, smanjite temperaturu i kuhajte 40 do 45 minuta.
Maknite lonac s vatre i pričekajte da tlak potpuno padne prije otvaranja. Procijedite juhu kroz gusto cjedilo i uklonite sve krute sastojke.
Kušajte i po potrebi dodatno posolite. Juhu možete poslužiti odmah kao bistri consommé ili je koristiti kao bazu za druga jela. U hladnjaku može stajati do tri dana, a možete je i zamrznuti za kasnije.