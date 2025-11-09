ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 9. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

09.11.2025 u 00:00

Bikovima dan donosi potrebu za revizijom financijskih planova i materijalne sigurnosti. Rakove Mjesec u njihovom znaku čini emotivnijima i osjetljivijima nego obično. Lavovi danas nisu u centru pažnje kao što su navikli i to ih može frustrirati.

Vage će možda morati donijeti odluku koja neće svima odgovarati. Jarčevi su fokusirani na dugoročne ciljeve i osjećaju potrebu za napredovanjem. Potreba Vodenjaka za slobodom i nezavisnošću danas je izražena više nego inače...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

