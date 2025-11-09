Dnevni horoskop za 9. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Danas niste u centru pažnje kao što ste navikli i to vas može frustrirati. Umjesto da forsirate pozornost, koristite ovaj dan za osobnu refleksiju i odmor. Ne morate uvijek sjajiti – ponekad je snaga u miru. U ljubavi budite velikodušni, ali ne zaboravite da i vi imate potrebe koje zaslužuju zadovoljenje. Na poslu vaša kreativnost će doći do izražaja ako joj date prostor.​