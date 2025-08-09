Dnevni horoskop za 9. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

U ljubavnom životu mogući su neočekivani preokreti; budite spremni ostaviti prošlost iza sebe i prihvatiti novu dinamiku odnosa. Na poslu imate priliku istaknuti osobnu inicijativu – hrabro predložite inovacije i preuzmite odgovornost. Energija fluktuira, pa je važno usmjeriti je na aktivnosti koje vas snaže fizički.