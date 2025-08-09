ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 9. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

09.08.2025 u 00:00

Za Rakove emotivna bliskost raste, ali se javlja i želja za povlačenjem radi osobne retrospekcije. Financije oporavljaju, pa je moguće planiranje narednih koraka sa više sigurnosti. Potrebno je pažljivo rukovati hranom i birati namirnice koje im daju dodatnu energiju.

Strastveni susreti ili intenzivni razgovori Škorpionima mogu donijeti promjene u ljubavnom životu. Neočekivana poslovna ponuda ili zadatak stavlja ih u središte pažnje. Potrebno je osluškivati potrebe tijela i izdvojiti vrijeme za mir.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

