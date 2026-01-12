ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 12. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

12.01.2026 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Ovnovima se u odnosima otvara prostor za iskren razgovor koji su neko vrijeme odgađali. Slobodni Ovnovi mogli bi osjetiti iznenadnu privlačnost prema osobi iz poslovnog okruženja. Ne treba donositi zaključke na brzinu.

Slobodni Lavovi zrače samopouzdanjem. Imaju priliku istaknuti se, ali samo ako ostaneu profesionalni. Kreativne ideje nailaze na dobar odaziv. Potrebno je izbjegavati sukobe s autoritetima. Pronađite ravnotežu između obaveza i odmora.

