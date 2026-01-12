Dnevni horoskop za 12. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

U odnosima se otvara prostor za iskren razgovor koji ste neko vrijeme odgađali. Slobodni Ovnovi mogli bi osjetiti iznenadnu privlačnost prema osobi iz poslovnog okruženja. Ne donosite zaključke na brzinu. Fokusirani ste i odlučni, što vam donosi prednost u rješavanju zahtjevnih zadataka. Netko bi mogao tražiti vaše mišljenje ili pomoć, što jača vaš profesionalni ugled. Pazite na impulzivne odluke. Energije imate dovoljno, ali postoji sklonost pretjerivanju. Pripazite na glavobolje uzrokovane stresom. Kratka fizička aktivnost pomoći će vam da se rasteretite.