Dnevni horoskop za 11. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

11.11.2025 u 00:00

Ovnovima u ljubavi, diplomatski pristup donosi više od tvrdoglavosti. Na poslu, fokus Blizanaca na kvalitetu bit će primijećen, ali trebaju paziti da perfekcionalizam ne postane opterećenje.

Entuzijazam Rakova privlači ljude i otvara vrata koja su dosad bila zatvorena. Škorpionima je vrijeme za veliku promjenu o kojoj već neko vrijeme razmišljaju. Jupiter prelazi u retrogradno kretanje, što Jarčeve poziva na usporavanje i razmišljanje o dugoročnim ciljevima...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

