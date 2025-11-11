Dnevni horoskop za 11. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ribe

Mjesec u posljednjoj četvrti u vašem znaku tjera vas na završavanje ciklusa i puštanje onoga što više ne služi. Emocije su pojačane, ali dolazi i mir ako prihvatite da se neke stvari moraju završiti. Vaša mašta je jaka, ali danas je važnije biti praktičan i dovršiti ono što ste započeli. Glazba, meditacija ili vrijeme provedeno u prirodi pomoći će vam da se centrirate.​