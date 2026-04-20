Trik za uređenje vrtnih gredica koji izgleda dekorativno, a donosi i bolji urod

M.D.

20.04.2026 u 09:32

Uzgoj lavande kao obruba, bilo u gredicama ili uz staze kao kod Beckhamovih, izvrsna je ideja Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Jednostavan potez iz vrta Davida i Victorije Beckham postaje jedan od najpoželjnijih trendova za 2026. Izgleda elegantno, traži minimalno održavanje i donosi konkretne koristi

Dok bi mnogi rekli da je David Beckham poznat po besprijekornom izgledu, ništa manje impresivan nije ni njegov vrt. Uređen do najsitnijeg detalja, ovaj prostor spaja estetiku i funkcionalnost – od bujne povrtnice do staklenika koji izgleda kao iz časopisa. No upravo jedan diskretan detalj sada privlači najviše pažnje i nameće se kao inspiracija za uređenje okućnica u 2026.

Riječ je o jednostavnom obrubu od lavande uz stazu koja vodi do staklenika – rješenju koje na prvi pogled djeluje skromno, ali donosi niz prednosti kroz proljeće i ljeto.

Ljepota i korist

Lavanda ne donosi samo vizualni efekt, već i konkretne benefite za vrt. 'Uzgoj lavande kao obruba, bilo u gredicama ili uz staze kao kod Beckhamovih, izvrsna je ideja – osobito u povrtnjaku', objašnjava Rachel Bull, glavna vrtlarica i voditeljica vrtova u Homes & Gardens. Dodaje i kako je riječ o biljci koja privlači oprašivače: 'Lavanda je magnet za pčele, a one će pomoći u oprašivanju povrća, što rezultira boljim urodom. Osim toga, iznimno je otporna, podnosi sušu i uspijeva čak i u siromašnom tlu.'

Zanimljivo, lavanda ima još jednu praktičnu funkciju u vrtu Victorije Beckham i njezina supruga. 'Lavanda je jedna od rijetkih biljaka koju kokoši uglavnom ne jedu. Mogu je tek malo kljucnuti, ali uglavnom je ignoriraju, a poznato je i da djeluje umirujuće na njih', kaže Bull.

Kako postići efekt

Dobra vijest je da ovaj trend ne zahtijeva veliko iskustvo u vrtlarstvu. Bull savjetuje sadnju manjih biljaka u jesen kako bi se ukorijenile do proljeća, ili kupnju već razvijenih sadnica koje se mogu odmah posaditi. Idealno ih je rasporediti na razmak od oko 50 centimetara, a u područjima s više oborina preporučuje se dodavanje šljunka radi bolje drenaže.

Lavanda ne zahtijeva gnojidbu i vrlo je zahvalna za održavanje tijekom cijele godine. Ipak, s dolaskom kasne jeseni potrebno ju je orezati nakon cvatnje kako bi se potaknuo novi rast i spriječilo pretjerano odrvenjavanje.

