Gotovo trećina Hrvata osjeća visoku razinu stresa, a pod najvećim su stresom pripadnici generacija X i Y. Stručnjaci za to prozivaju poslodavce, ali i zakonodavce

Čak devedeset posto Hrvata smatra da je pod srednjom ili visokom razinom stresa, otkrilo je istraživanje koje je na uzorku od tisuću zaposlenika provela dr. sc. Branka Novosel.

Među ispitanima gotovo trećina osjeća visoku razinu stresa što stanovnike Hrvatske u usporedbi s onima drugih zemalja po doživljaju stresa svrstava negdje u zlatnu sredinu. Najveći stres osjećaju stanovnici Grčke. Tamo visoku razinu stresa doživljava čak 59 posto ljudi. Pri neslavnom su vrhu i Albanija te Sjedinjene Američke Države. U tim zemljama visoku razinu stresa osjeća čak 55 posto ljudi, otkriva Gallupovo istraživanje za prošlu godinu.

'U istraživanju su korištene provjerene znanstvene metode, no razina stresa je subjektivna. Najveći izvor stresa nije izvan nas, nego u nama. To su naše misli i način na koji doživljavamo te interpretiramo događaje i ljude oko sebe. Rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj odraz su stanja nacije. Posebno nas treba zabrinuti činjenica da su pod najvećim stresom generacije X i Y, tj. ljudi u dobi od 18 do 49 godina - oni koji su sada najproduktivniji i koji bi trebali imati najveći utjecaj na društvo', rekla je dr. sc. Branka Novosel, direktorica tvrtke Littera.