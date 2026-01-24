Biste li nadoplatili za prazno sjedalo u avionu? To je sad moguće i kod jeftinih letova

A koliko je ljudi kojima je ta opcija vrlo važna svjedoči jedno istraživanje tržišta iz 2023. po kojem je čak 42 posto putnika spremno platiti dodatnu cijenu, samo da bi 'ispraznili' srednje sjedište u redu u kojem sjede. To je dosad bilo moguće na letovima klasičnih prijevoznika, ali odnedavno je mađarski Wizz Air pokrenuo opciju Wizz Class koji nudi baš to - premium uslugu s dodacima među kojima je i prazno susjedno sjedište.

Wizz Air, koji u Hrvatskoj (uglavnom na sezonskim linijama) leti na aerodrome u Rijeci, Zadru i Splitu, u ovom programu putnicima koji to žele dodjeljuje sjedalo ili uz prozor ili uz prolaz, uz blokiranje srednjeg sjedala na toj strani aviona. Osim toga, premium putnici na njihovim letovima dobijaju veći prostor za noge, prioritetni ukrcaj, dva komada kabinske prtljage, snack i jedno bezalkoholno piće. To još nije moguće na svim linijama, nego na probranim letovima koji u oba smjera uključuju aerodrome u Budimpešti, Bukureštu, Otopeniju, Rimu, Varšavi i londonske Luton i Gatwick.

Nisu, naravno, u tome usamljeni, ali su prvi među niskotarifnim prijevoznicima. Air France, recimo, ima opciju nazvanu 'Prazno sjedište - moj dodatni prostor' koji na isti način nudi putnicima da zauzmu do tri susjedna sjedala. Ta se opcija nudi na prijavi za let i ovisi o dostupnosti na određenom letu.

Rezervacija nema

I Lufthansa ima program 'Prazno susjedno sjedište', i to na međunarodnim letovima po Europi i prema drugim kontinentima. Do te pogodnosti dolazi se pozivom uslužnom centru kompanije. Ovaj njemački prijevoznik nudi i opciju 'Red za spavanje' koji putnicima omogućava zauzimanje cijeli red od tri ili četiri sjedala na dugim letovima. Ako se odlučite za takvu ponudu, dobit ćete i cijeli 'pribor' koji uključuje tanki madrac, pokrivač kakav inače nude u biznis klasi, te jastuk. Rezervacije unaprijed nisu moguće, jer dostupnost ovisi o rasprodanosti leta, a kome uspije dobiti taj luksuz za njega će platiti između 160 i 230 eura.

Izvan Europe najzanimljiviju, skoro bismo rekli najzabavniju, ponudu ima Virgin Australia. Ta je kompanije prošle godine počela nuditi opciju praznog susjednog sjedala na domaćim letovima, ali su se umjesto kupnje prilikom check-ina odlučili za - licitaciju. Kako to funkcionira? Prilikom kupovine karte za ekonomsku klasu mogu dati (i uplatiti) svoju ponudu za sjedalo pored svoga. Početni iznos je 30 australskih dolara, odnosno 17 eura, a oni čija ponuda bude prihvaćena o tome će dobiti obavijest Virgina najmanje dva sata prije zakazanog polijetanja.

No, postoji kvaka: čak i kod dovoljno jake ponude nije zajamčeno da ćete doista i dobiti prazno susjedno sjedalo, jer ono ostaje u prodaji cijelo vrijeme licitacije. Ako se dogodi da bude prodano, putniku se vraća licitirani iznos. Ako pak dobiju prazno sjedalo, neće im se povećati količina dozvoljenog prtljaga.