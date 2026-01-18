Toskana ima novu gastronomsku zvijezdu, gdje se tjestenina priprema na japanskom roštilju

Neki chefovi slijede recepte, a neki, pak, sudbinu. Antonio Iacoviello slijedio je oboje - preko kontinenata, kultura i sada natrag u samo srce Toskane. Od sezone 2025. restoran Il Pievano, unutar zidina Castella di Spaltenna, postaje novi dom njegove duboko osobne i globalno nadahnute kuhinje.
Smješten među valovitim brežuljcima Chiantija, u utvrđenom samostanu iz 11. stoljeća pretvorenim u luksuzno utočište, Il Pievano nosi Michelinovu zvjezdicu još od 2017. Danas njegovi povijesni prostori otvaraju novo gastronomsko poglavlje - ono koje spaja talijansku dušu s japanskom preciznošću, tradiciju s radoznalošću, sjećanje s inovacijom.
Chef Iacoviello predstavlja tri degustacijska menija, od kojih svaki oslikava drukčiju dimenziju njegove vizije - prošlost, sadašnjost i budućnost:
- Sempreverde (Zimzeleno) živahna je vegetarijanska posveta vrtovima imanja. Daleko od kompromisa, taj meni slavi kiselost, gorčinu i dubinu okusa jednakim intenzitetom kao i mesni meni, dokazujući da biljna kuhinja može biti odvažna, slojevita i iznimno zadovoljavajuća.
- Amore Carnale (Tjelesna ljubav) njegova je poetična posveta toskanskoj tradiciji mesa i ribe - emocionalno i senzualno istraživanje okusa, ukorijenjeno u baštini i uzdignuto profinjenom tehnikom.
- Ricomincio da Tre (Počinjem od tri), 'slijepi' meni u stilu omakase objeda, nadahnut istoimenim kultnim filmom Massima Troisia. Poput filmskog protagonista, Antonio je napustio Italiju u potrazi za znanjem, a jelovnik pripovijeda priču o njegovu povratku - bogatijem, zrelijem i duboko preobraženom. Ne počinje od nule, već od svega što je naučio.
Najemotivnije jelo
Među najemotivnijim jelima ističe se Dolce di Vittoria, posvećeno njegovoj novorođenoj kćeri. Razigrani višedijelni desert s gelatom od Plasmon keksa, elementima mlijeka i meda, bočicom punjenom dulce de lecheom te keksom s ispisanim imenom Vittoria, kreacija koja je istodobno tehnički briljantna i duboko ljudska.
Antonija su godine provedene u Japanu trajno oblikovale u pogledu filozofije kuhanja. U Il Pievanu japanski utjecaj ne pojavljuje se kao imitacija, već kao tiha disciplina i profinjena suzdržanost. Definirajući element kuhinje je roštilj robata na drveni ugljen, koji koristi čak i za tjesteninu. Neočekivane kombinacije iznenađuju, ali ne narušavaju cjelokupni doživljaj. Primjerice, yuzu kosho reinterpretiran s lokalnim toskanskim limunima, koji elegantno spaja dva kulinarska svijeta.
Čak 90 posto namirnica dolazi iz lokalnog područja, vođeno mikro-sezonalnošću i potpunom sljedivošću. Za ono što se ne može uzgojiti u okolici, poput kaffir limete ili mikropovrća, Antonio je posegao za suradnjom sa specijaliziranim talijanskim proizvođačima. Od dolaska u Chianti izgradio je bliske odnose s farmerima i obrtnicima, uključujući poznatu uzgajivačicu peradi Lauru Peri, koja čak prilagođava prehranu pataka koje se poslužuju na meniju.
Sparivanje vina
Sparivanje vina s jelima potpisuje sommelierka Elisabetta Urgelli, s naglaskom na talijanska vina iz Toskane, Pijemonta, Lombardije i Veneta, te s posebnim mjestom za Chianti, uključujući i kućnu etiketu Vini del Castello di Spaltenna.
Restoran se prostire kroz tri ambijentalne cjeline: Sala degli Arazzi (Soba tapiserija), Sala dei Papi (Soba papa) i romantično otvoreno dvorište za ljetne večeri. Nekadašnja samostanska blagovaonica zadržala je izvorni namještaj i povijesne simbole, uključujući štit Barona Ricasolija, koji je nadahnuo logo restorana. Usluga je profinjena, pažljiva i bogata pričama, a goste vode kroz svaki detalj doživljaja.
Rođen u Beneventu, na jugu Italije, Antonio je odrastao između prirode i kuhinje, učeći od bake u njezinoj rimskoj trattoriji. Karijera ga je vodila od velikog Alaina Ducassea u Saint-Tropezu, preko Il Bucoa na Amalfijskoj obali i Don Alfonsa 1890, te nadalje kroz Rim, Veneciju i Kampaniju, prije nego što je zakoračio u najutjecajnije svjetske kuhinje - Nomu u Kopenhagenu, Gucci Osteriju u Firenci i Tokiju te Osteriju Francescanu u Modeni.
Savršen spoj
U Tokiju, gdje je 2023. predvodio Gucci Osteriju do Michelinove zvjezdice, uronio je u 72 japanske mikro-sezone i suptilnu poeziju njihove kuhinje. No, dom ga je ipak zvao natrag. S proširenjem obitelji i rođenjem kćeri početkom 2025, odlučio se vratiti u Italiju - i pronašao savršen spoj upravo u Castellu di Spaltenna.
Nekada utvrđeni samostan, danas član prestižne kolekcije Small Luxury Hotels of the World, Castello di Spaltenna uzdiže se među vinogradima, maslinicima i srednjovjekovnim selima. S Michelinovom gastronomijom, panoramskim pogledima i mirnim spa-centrom, predstavlja jedno od najrafiniranijih odredišta u Chiantiju.
Ponovnim otvaranjem Il Pievana Antonio Iacoviello ne preuzima samo kuhinju - on oblikuje živu priču satkanu od godišnjih doba i sjećanja, vatre i profinjenosti, korijena i istraživanja. Tu, među drevnim kamenim zidovima i otvorenim toskanskim nebom, njegova se kuhinja napokon vraća kući - noseći u sebi cijeli svijet u sebi.