Toskana ima novu gastronomsku zvijezdu, gdje se tjestenina priprema na japanskom roštilju

Neki chefovi slijede recepte, a neki, pak, sudbinu. Antonio Iacoviello slijedio je oboje - preko kontinenata, kultura i sada natrag u samo srce Toskane. Od sezone 2025. restoran Il Pievano, unutar zidina Castella di Spaltenna, postaje novi dom njegove duboko osobne i globalno nadahnute kuhinje.

Smješten među valovitim brežuljcima Chiantija, u utvrđenom samostanu iz 11. stoljeća pretvorenim u luksuzno utočište, Il Pievano nosi Michelinovu zvjezdicu još od 2017. Danas njegovi povijesni prostori otvaraju novo gastronomsko poglavlje - ono koje spaja talijansku dušu s japanskom preciznošću, tradiciju s radoznalošću, sjećanje s inovacijom.

Chef Iacoviello predstavlja tri degustacijska menija, od kojih svaki oslikava drukčiju dimenziju njegove vizije - prošlost, sadašnjost i budućnost: Sempreverde (Zimzeleno) živahna je vegetarijanska posveta vrtovima imanja. Daleko od kompromisa, taj meni slavi kiselost, gorčinu i dubinu okusa jednakim intenzitetom kao i mesni meni, dokazujući da biljna kuhinja može biti odvažna, slojevita i iznimno zadovoljavajuća.

Amore Carnale (Tjelesna ljubav) njegova je poetična posveta toskanskoj tradiciji mesa i ribe - emocionalno i senzualno istraživanje okusa, ukorijenjeno u baštini i uzdignuto profinjenom tehnikom.

Ricomincio da Tre (Počinjem od tri), 'slijepi' meni u stilu omakase objeda, nadahnut istoimenim kultnim filmom Massima Troisia. Poput filmskog protagonista, Antonio je napustio Italiju u potrazi za znanjem, a jelovnik pripovijeda priču o njegovu povratku - bogatijem, zrelijem i duboko preobraženom. Ne počinje od nule, već od svega što je naučio. Najemotivnije jelo Među najemotivnijim jelima ističe se Dolce di Vittoria, posvećeno njegovoj novorođenoj kćeri. Razigrani višedijelni desert s gelatom od Plasmon keksa, elementima mlijeka i meda, bočicom punjenom dulce de lecheom te keksom s ispisanim imenom Vittoria, kreacija koja je istodobno tehnički briljantna i duboko ljudska. Antonija su godine provedene u Japanu trajno oblikovale u pogledu filozofije kuhanja. U Il Pievanu japanski utjecaj ne pojavljuje se kao imitacija, već kao tiha disciplina i profinjena suzdržanost. Definirajući element kuhinje je roštilj robata na drveni ugljen, koji koristi čak i za tjesteninu. Neočekivane kombinacije iznenađuju, ali ne narušavaju cjelokupni doživljaj. Primjerice, yuzu kosho reinterpretiran s lokalnim toskanskim limunima, koji elegantno spaja dva kulinarska svijeta.

Čak 90 posto namirnica dolazi iz lokalnog područja, vođeno mikro-sezonalnošću i potpunom sljedivošću. Za ono što se ne može uzgojiti u okolici, poput kaffir limete ili mikropovrća, Antonio je posegao za suradnjom sa specijaliziranim talijanskim proizvođačima. Od dolaska u Chianti izgradio je bliske odnose s farmerima i obrtnicima, uključujući poznatu uzgajivačicu peradi Lauru Peri, koja čak prilagođava prehranu pataka koje se poslužuju na meniju. Sparivanje vina Sparivanje vina s jelima potpisuje sommelierka Elisabetta Urgelli, s naglaskom na talijanska vina iz Toskane, Pijemonta, Lombardije i Veneta, te s posebnim mjestom za Chianti, uključujući i kućnu etiketu Vini del Castello di Spaltenna. Restoran se prostire kroz tri ambijentalne cjeline: Sala degli Arazzi (Soba tapiserija), Sala dei Papi (Soba papa) i romantično otvoreno dvorište za ljetne večeri. Nekadašnja samostanska blagovaonica zadržala je izvorni namještaj i povijesne simbole, uključujući štit Barona Ricasolija, koji je nadahnuo logo restorana. Usluga je profinjena, pažljiva i bogata pričama, a goste vode kroz svaki detalj doživljaja.

