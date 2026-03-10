Jedan detalj odlučuje hoće li hortenzije biti plave ili ružičaste - evo kako mijenjati boju

Početak ožujka pravo je vrijeme da pogledate u kakvom su stanju hortenzije i odlučite želite li ove sezone sačuvati njihovu plavu ili ružičastu nijansu. Kod najpopularnijih vrtnih hortenzija boja cvata ne ovisi samo o sorti, nego i o reakciji tla, odnosno pH-vrijednosti, te dostupnosti aluminija u zemlji

Mnogi vrtlari u Hrvatskoj svake godine iznova primijete istu stvar: hortenzija koja je lani bila plava ove sezone vuče na ljubičasto, a ona koja je prije bila ružičasta odjednom mijenja ton. To nije neobično. Kod dijela hortenzija, posebno sorti Hydrangea macrophylla i Hydrangea serrata, boja cvata povezana je s kiselošću tla.

Tlo određuje boju U kiselijem tlu cvjetovi su skloniji plavim tonovima, u neutralnom do blago kiselom prelaze prema ljubičastom, a u alkalnijem tlu postaju ružičasti. Nisu sve hortenzije iste Prvo pravilo glasi: ne mijenjaju sve hortenzije boju. Stručni vodiči upozoravaju da se promjena odnosi ponajprije na sorte koje prirodno mogu biti plave ili ružičaste, dok bijele, zelene i crvene hortenzije uglavnom ne mijenjaju boju bez obzira na pH tla. Zato prije bilo kakvih zahvata u zemlji treba znati koju hortenziju zapravo imate u vrtu ili tegli.

Ako je riječ o klasičnoj krupnolisnoj hortenziji, tada boja najčešće ovisi o tome koliko je aluminij biljci dostupan iz tla. U kiselijim uvjetima biljka ga lakše usvaja pa cvjetovi idu prema plavom i ljubičastom spektru, dok u alkalnijem tlu ta dostupnost pada i prevladavaju ružičasti tonovi. Fosfor pritom može ograničiti usvajanje aluminija, pa i to utječe na krajnji rezultat. Početak ožujka idealan je za provjeru, ne za nagle poteze Početak ožujka nije trenutak za agresivne vrtne intervencije, nego za planiranje, jer je ovo mjesec promjenjivih uvjeta u kojima biljke tek ulaze u novu sezonu rasta. Baš zato je sada najbolje provjeriti stanje tla, ukloniti zimske ostatke i odlučiti želite li zadržati postojeću boju ili postupno utjecati na nijansu cvata. Stručnjaci preporučuju da se prije bilo kakvog zakiseljavanja ili podizanja pH-vrijednosti najprije napravi test tla, jer se bez toga lako pogriješi i biljci nanese više štete nego koristi.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

Kako sačuvati plavu boju Plave hortenzije traže kiselije tlo. Prema hortikulturnim smjernicama, plavi tonovi najčešće se razvijaju kad je pH oko 5,5 ili niži, uz dovoljno dostupnog aluminija. Za poticanje plave boje koristi se zakiseljavanje tla, primjerice vrtnim sumporom, dok se u posudama ponekad koristi aluminijev sulfat, ali oprezno i prema uputama proizvođača. Početkom ožujka ne trebate ići na brza rješenja. Ako je biljka posađena u vapnenastom ili prirodno alkalnijem tlu, kakvo nije rijetkost u dijelu priobalja i krškim područjima, plavu boju bit će teže održati nego u kiselijem vrtnom supstratu ili u tegli, gdje uvjete možete lakše kontrolirati. Kako zadržati ružičaste nijanse Ružičaste hortenzije uspijevaju u neutralnijem do alkalnijem tlu. Za održavanje ružičastih tonova pH može podizati vapnom, ali i ovdje vrijedi isto pravilo: bez testa tla ne treba naslijepo dodavati sredstva. Promjena boje nije trenutačna i često ne dolazi u jednoj sezoni.

Za vrtove u kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje su uvjeti u ožujku još uvijek nestabilni, često je pametnije prvo pričekati jače kretanje vegetacije, a zatim raditi umjerene korekcije. Kod hortenzija u posudama to je lakše jer supstrat nije izravno pod utjecajem okolnog tla, pa je i kontrola boje jednostavnija. To je razlog zašto mnogi vrtlari upravo u teglama lakše zadržavaju željenu nijansu.

Tri greške koje vrtlari najčešće rade Stručnjaci upozoravaju na tri česte greške koje vrtlari radi u njezi hortenzija. Prva je da očekuju da se svaka hortenzija može obojiti po želji. To jednostavno nije točno jer bijele sorte uglavnom ostaju bijele, a neke nijanse ovise i o samoj sorti. Druga je da pokušavaju promijeniti boju preko noći. Stručni izvori upozoravaju da promjene mogu trajati dulje i da se rezultati ne vide odmah, osobito ako je riječ o već ustaljenom tlu u vrtu. Treća je da se boja pokušava 'popraviti' bez provjere pH-vrijednosti. Bez testa tla ne znate je li problem do kiselosti, fosfora, drenaže ili nečeg četvrtog.

Što sada napraviti u vrtu Na početku ožujka najbolji je potez jednostavan: provjerite koju sortu hortenzije imate, testirajte tlo i tek onda planirajte eventualne korekcije. Ako želite sačuvati plavu boju, važno je održavati kiselije uvjete. Ako želite ružičastu, tlo mora biti manje kiselo. No u oba slučaja vrijedi isto pravilo - kod hortenzija se do željene boje dolazi postupno, ne naglo.