Cijene letova lete u nebo: Milijunaši masovno bježe iz Dubaija, a obični turisti ostaju zarobljeni

Iranski napadi na Dubai i zatvaranje tamošnjih zračnih luka izazvali su pravu pomamu među svjetskom elitom koja ne pita za cijenu kako bi se domogla privatnih mlažnjaka i pobjegla na sigurno. S druge strane, tisuće 'običnih' turista, među kojima je i velik broj europskih putnika, ostali su doslovno zarobljeni u hotelima i na kruzerima uz obalu Zaljeva

Sredina je zimske sezone, vrijeme kada i brojni Hrvati bježe od hladnoće u Ujedinjene Arapske Emirate. No, svatko tko se ovog tjedna zatekao u Dubaiju svjedoči neviđenom kaosu. Grad, koji inače služi kao blještavo igralište za milijardere, influencere i milijune međunarodnih posjetitelja, sada je paraliziran strahom nakon što su dronovi i projektili oštetili ključnu infrastrukturu, aerodrome i luksuzne hotele.

Ministarstvo obrane UAE-a potvrdilo je da i dalje presreću nadolazeće projektile i dronove, dok je zemlja najavila zatvaranje svog veleposlanstva u Teheranu uslijed širenja regionalnog rata. Dok se obični putnici bore s otkazanim komercijalnim letovima, oni dubljeg džepa okreću se alternativnim, znatno skupljim opcijama. Bijeg preko pustinje i astronomske cijene Mnogi stranci u Dubaiju odlučili su se na vožnju prema Omanu, udaljenom oko četiri i pol sata, gdje je zračna luka u Muscatu pretrpjela tek manja kašnjenja. No, prema podacima platformi za rezervaciju, većina komercijalnih letova iz Muscata za Europu u potpunosti je rasprodana sve do kraja tjedna. Zbog toga su cijene privatnih mlažnjaka iz Muscata odletjele u nebo. Iz tvrtke JetVip kažu za The Guardian da let najmanjim dostupnim mlažnjakom do Istanbula sada stoji nevjerojatnih 85.000 eura, što je trostruko više od uobičajene tarife. Sjedala na privatnim čarterima za Moskvu prodaju se za oko 20.000 eura po osobi. Mnoge aviokompanije odbijaju letjeti u regiju zbog strogih uvjeta osiguranja, pa je ponuda iznimno mala, a potražnja ogromna.

Oni koji ne idu u Oman, biraju iscrpljujuću, desetosatnu vožnju automobilom prema Riyadhu u Saudijskoj Arabiji, čiji aerodrom još uvijek radi. Portal Semafor izvještava da privatne zaštitarske tvrtke masovno unajmljuju flote terenaca kako bi prebacile klijente do saudijske prijestolnice. Cijena privatnog leta iz Riyadha prema Europi trenutačno doseže i do 350.000 dolara. 'Plati ili idi': Turisti u bezizlaznoj situaciji Dok elita bježi, većina običnih turista mora ostati unutar granica UAE-a. Situacija na aerodromima u Dubaiju i Abu Dhabiju potpuno je konfuzna, uz oprečne informacije o nastavku letova. Velike aviokompanije poput Emiratesa, flydubaija i Etihada najavile su tek ograničen broj letova za repatrijaciju. Iako je Turistička zajednica Dubaija strogo zabranila hotelima da izbacuju goste koji ne mogu napustiti zemlju te je naredila produženje boravka po originalnim cijenama, pravila se očito ne poštuju svugdje. Neki su se ruski turisti putem društvenih mreža požalili da ih hoteli ucjenjuju. 'Recepcionar u našem hotelu rekao nam je da kontaktiramo agenciju jer to nije njihov problem. To je užasan stav prema ljudima koji su zaglavili u stranoj zemlji', ispričala je jedna Ruskinja na Telegramu.