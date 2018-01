Bez ovih pet minerala organizam ne može funkcionirati

Minerale bi u organizam trebalo unositi prehranom, no često je to nemoguće, pa nakon duljeg razdoblja dolazi do manjka jednog ili više esencijalnih minerala, kaže nutricionistica Brigitte Zeitlin

Manjak je ponekad posljedica povećane potrebe organizma za nekim mineralima, što se događa u trudnoći, u bolesti ili u stanju stresa. Može biti i posljedica nedostatnog unošenja minerala kroz prehranu ili posljedica neke bolesti, poput celijaklije, koja otežava njihovu apsorpciju.

Nedostatak minerala u organizmu najčešće se otkriva tijekom rutinske kontrole kod liječnika, odnosno obavljanja rutinske krvne slike, kaže Zeitlin. Novijom metodom, laboratorijskom analizom vlasi kose može se jednostavno otkriti nedostaju li organizmu neki minerali. Metoda je manje invazivna od krvnih pretraga, a jednako je precizna.

Minerali su anorganski kemijski elementi, ima ih 103, a 80 ih nalazimo u organizmu. Čine 4,5 posto tjelesne mase, a glavnina ih se nalazi u kostima. Neophodni za izgradnju enzima, hormona, hemoglobina, strukturnih bjelančevina, vitamina, a preko njih utječu na gotovo sve sastojke ljudskog organizma. Svaki mineral ima svoju specifičnu funkciju. Međusobno su povezani. Među pet esencijalnih minerala spadaju: Željezo Uravnoteženom prehranom u organizam se dnevno unosi između 10 i 30 mg željeza. Prirodni izvori željeza su goveđa, pileća i teleća jetrica, tuna, oštrige, soja, bundeva, zob, grašak, kvasac, smokva. Nedostatak željeza vrlo je čest, osobito kod žena. Smatra se da 30 posto ženske populacije pati od manjka željeza. Uzroci su neodgovarajuća prehrana, otežana resorpcija, gubitak krvi, posebna stanja poput trudnoće, adolescencija, reproduktivno razdoblje. Glavni simptomi manjka željeza su umor, smanjene fizičke sposobnosti, poremećaj otpornosti organizma. Preporučena dnevna doza željeza za zdravu ženu (RDA) je 15 mg, a za muškarce 10 mg željeza.

Magnezij Prirodni izvori magnezija su soja, kikiriki, lisnato zeleno povrće, sjemenke, orasi, banane, zob, avokado, krumpir u ljusci, smeđa riža. U ljudskom se organizmu više od polovice prisutnog magnezija nalazi u kostima. Vrlo je važan mineral jer sudjeluje u više od 300 enzimatskih sistema u organizmu. Preporučeni dnevni unos magnezija za zdravu žensku osobu je 320 mg, a za muškarca 420 mg. Ovaj je mineral osobito važan za žene starije od 40 godina. Kalcij Prirodni izvori kalcija su mlijeko, jogurt, sir, zob, brokula, bademi, špinat, soja, orah, suhe šljive. Najzastupljeniji je mineral u ljudskom organizmu. Sudjeluje u mnogim vitalnim procesima i neophodan je za osifikaciju kostiju, normalnu kontraktilnost muskulature, sudjeluje u regulaciji propusnosti stanične membrane te pospješuje zgrušavanje krvi.