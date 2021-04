Završni koncertni maraton projekta EPK u Rijeci

Maratonskim nastupom riječkih bendova pod nazivom "EPK, ciao, ciao, ciao!" u petak navečer bez publike, s prijenosom putem društvenih mreža obilježena je završnica projekta Europske prijestolnice kulture

Zbog epidemioloških mjera, publika nije mogla biti na koncertu, ali je mogla pratiti događanje od 19.30 do 23.30 sati putem video streama. Uz nastupe grupa The SIIDS, My Buddy Moose, Borisa Štoka, grupa En Face, Grad, Nena Belana & Fiumens i Leta 3 priređeni su razgovori s brojnim akterima EPK projekta koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi različitih programa tijekom 2020., ali i u pripremnim godinama.

Projekt Europske prijestolnice kulture 2020. godine je Rijeci i irskom Galwayu zbog pandemije covida-19 produljen na razdoblje do 30. travnja 2021.