U Galeriji Prsten zagrebačkog Doma hrvatskih likovnih umjetnika 26. svibnja otvorena je izložba Borisa Bućana 'Havanezer' na kojoj je čuveni umjetnik predstavio novi ciklus radova nastalih kroz njegovo istraživanje fotografija svakodnevnih predmeta i mogućnosti koje otvara opcija zum na mobilnom telefonu

'U svemu vidim umjetnost, uglavnom tamo gdje je drugi ne vide. Vidim nevjerojatne stvari, ali morate ih znati prepoznati i onda zabilježiti. Ali morate znati gledati, recimo, čaroliju možete pronaći u bršljanu i kamenu, papirnatim maramicama, tkanini ili vratima, no kad sunce zađe, kad nestane svjetla, nestane i te čarolije. Tako sam jednom, kad sam gledao svog psa Oskara, koji je crno-žute boje, s dugom bijelom dlakom na glavi, ugledao portret čovjeka s razbarušenom bijelom kosom kojeg svi znamo – Andyja Warhola. Odmah sam to snimio. Nastavio sam promatrati Oskara i vidio da on postaje ekran na kojem se počinju stvarati nevjerojatne vizije i različiti oblici. Pojavio se Michael Jackson, pa Einstein, Picasso s okom ispod crnog šešira, David Bowie, Al Pacino… To nije čudaštvo ili nadriljekarstvo, nego sposobnost da se uoči čudo i zatim ta čarolija snimi mobitelom, a potom te fotografije pomoću zuma podignu na onu razinu na kojoj će i ostali prepoznati čudo koje ste vi vidjeli. Umjetnost je čudo', rekao je Boris Bućan u intervjuu za tportal uoči otvorenja izložbe 'Havanezer', dodajući da motive - dlaku svog psa, maramice, kamen - nije gledao fotografskim nego slikarskim očima.

Izložba će se u HDLU moći pogledati do 5. srpnja, a otvorena je sinoć ispred glavnog ulaza, prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Djela su izvorno trebala biti predstavljena u Gliptoteci HAZU, koja zbog stradavanja u nedavnom potresu nije bila u mogućnosti realizirati izložbu pa je prebačena u Meštrovićev paviljon.

Jedan od najuspješnijih domaćih slikara, Boris Bućan, odigrao je ključnu ulogu osobito u hrvatskom grafičkom dizajnu. Radovi mu se danas nalaze u najistaknutijim svjetskim muzejima, galerijama i institucijama poput Cooper Hewitt Smithsonian Museum u New Yorku, Staatliches Museum für Angewandte Kunst u Münchenu, State Library of Victoria u Melbourneu, Deutsches Plakat Museum u Essenu...