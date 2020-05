Boris Bućan, nagrađivani hrvatski likovni umjetnik, slikar i grafički dizajner koji je svojim osebujnim, duhovitim i inteligentnim pristupom plakatu te umjetnosti uopće još od kraja šezdesetih pomicao granice i stvorio prepoznatljiv bućanovski stil, 26. svibnja u Galeriji Prsten u Hrvatskom domu likovnih umjetnika otvara izložbu 'Havanezer'. Tim povodom razgovarali smo s njim o tome kako je nadahnuće za svoje najnovije portrete našao u psu Oskaru, kako je biti dijelom stalnog postava slavne njujorške MoMA-e, što misli o stanju na tržištu umjetnina te o aktualnoj politici, ali i kako je podnosio izolaciju ovih mjeseci

U svemu vidim umjetnost, uglavnom tamo gdje je drugi ne vide. Vidim nevjerojatne stvari, ali morate ih znati prepoznati i onda zabilježiti. Ali morate znati gledati, recimo, čaroliju možete pronaći u bršljanu i kamenu, papirnatim maramicama, tkanini ili vratima, no kad sunce zađe, kad nestane svjetla, nestane i te čarolije. Tako sam jednom, kad sam gledao svog psa Oskara, koji je crno-žute boje, s dugom bijelom dlakom na glavi, ugledao portret čovjeka s razbarušenom bijelom kosom kojeg svi znamo – Andyja Warhola. Odmah sam to snimio. Nastavio sam promatrati Oskara i vidio da on postaje ekran na kojem se počinju stvarati nevjerojatne vizije i različiti oblici. Pojavio se Michael Jackson, pa Einstein, Picasso s okom ispod crnog šešira, David Bowie, Al Pacino… To nije čudaštvo ili nadriljekarstvo, nego sposobnost da se uoči čudo i zatim ta čarolija snimi mobitelom, a potom te fotografije pomoću zuma podignu na onu razinu na kojoj će i ostali prepoznati čudo koje ste vi vidjeli. Umjetnost je čudo.

Kako ste odlučili iskoristiti prednosti digitalnih tehnologija?

Počeo sam raditi nakon dolaska sitotiska u Zagreb, kad su postojali veliki otpori prema toj tehnici. Sitotisak se tada nije priznavao, a do danas je ta tehnika već izumrla. To pokazuje s kakvom brzinom stvari dolaze i nestaju s umjetničke scene. Drugo, uvijek me zanimalo kako, a ne što napraviti, dakle u tom pitanju sadržana je cijela gramatika likovne umjetnosti. Kad težite nečemu, onda vam se ta vrata sama otvore. Meni se to dogodilo prošle godine, kad sam snimao fotografije mobitelom. Te motive - kamen, dlaku svog psa, maramice - nisam gledao fotografskim očima, nego slikarskim, dakle zanimali su me detalji od kojih bih mogao napraviti sliku. Okidao sam samo jednom, tako da su te fotografije superrealistične i na njima nema nikakvog Photoshopa. Potom sam ih zumirao i tada su se oko mene počeli pojavljivati portreti. Kad sam izvukao papirnate maramice iz njihove kutije, odjednom se u tim predivnim oblicima, na način Constantina Brancusija, pojavila ona općepoznata fotografija Nikole Tesle, svojevrstan brend. To je bilo čudo! U tom trenutku shvatio sam da se kiparstvo može raditi i na drugi način. Nastavio sam raditi sa zgužvanim maramicama i odjednom sam u naborima prepoznao poznati portret Johanna von Goethea s bijelim šeširom kako sjedi na dvosjedu. Dakle ne morate imati atelje u koji trpate, kao neki magazin, gipsane odljeve. Dovoljno je da zgužvate maramicu i zatim je bacite! To je bilo značajno otkriće. Od 17 tisuća fotografija koje sam snimio napravio sam selekciju od stotinjak slika.

Ne mislite li da se ovako zamišljeni portreti umjetničkom establišmentu možda neće svidjeti? Jesu li to uopće portreti?

Jesu, naravno, ali napravljeni novim postupkom. Najstrašnije je to što gospoda, koja me osporavaju, rade portrete na način na koje se portret radio u 19. stoljeću. Moram reći da se takvo smeće naručuje i radi, bez obzira na to što će se gospoda uvrijediti, za Sabor, Sveučilište i HAZU. Kako se ti naši veliki slikari ne bave ozbiljno portretima, onda je normalno da portretirani ljudi izgledaju kao monstrumi. Recimo, rame im nije na pravom mjestu. Onima kojima se moji portreti neće svidjeti mogu reći sljedeće: Gledajte gospodo, pokazujem vam kako se danas u 21. stoljeću rade portreti, a kojim postupkom prikazujem određenog gospodina ili gospođu, to nije vaša briga! Danas morate izmisliti portret i način portretiranja. Uostalom, taj print je priznat u umjetničkim krugovima, čak u MoMA-i postoji voditelj Odjela za print i grafiku, što znači da print nije neka amaterska roba, nego priznata forma.

Hoćete reći da su portreti u Saboru, blago rečeno, neuspješni?

Svojedobno se oko Reinerova portreta koji je naslikao Vladko Jakelić vodila humoristična polemika na Twitteru. Ismijavali su njegovo preveliko odijelo, pitali se šverca li ispod sakoa kulen itd. Jedan moj kolega portretist ispričao mi je da radi portrete na način Maneta. Međutim problem je u tome što taj portret na putu od Maneta do vas postane diletantizam. Usprkos tome, Sabor kupuje takve portrete. Publika ih je neizmjerno ismijavala, bilo je fantastičnih uvreda na račun ljudi koji žele pristati na takvu narcisoidnu igru i još korigirati slikara jer je jednu stranu usana naslikao malo prenisko. Dakle riječ je o totalnim nepoznavateljima likovne umjetnosti, anatomije, a i ostalih stvari. Nakon toga Sabor pozove slikara s Akademije likovne umjetnosti koji objašnjava taj portret. Ne znam iz kojih je rezervoara crpio saznanja o tome o čemu je pričao. Dakle na terenu političkog portreta dva su portretista nadriljekara.