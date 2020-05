U zagrebačkoj HDD galeriji 19. svibnja otvara se samostalna izložba Stanislava Habjana, koja pod naslovom 'Neobjavljeno 1983. – 2023.' predstavlja dosad neobjavljene, neizlagane i neotisnute radove, većinom u formatu plakata, nastale od početaka Habjanovog javnog umjetničkog i dizajnerskog djelovanja ranih 1980-ih do danas. Zbog još uvijek važećih preporuka za izbjegavanje infekcije HDD napominje kako neće biti klasičnog otvorenja u galerijskom prostoru. 'Jednostavno nas dođite posjetiti unutar radnog vremena, sve radne dane do 5. lipnja od 12 do 19 sati', poručuju.

Koncept izložbe 'Neobjavljeno', kako navodi kustos Marko Golub u svome tekstu pod nazivom 'Mašta ili ništa!', obuhvaća radove, većinom u formi plakata, koji daju neku vrstu alternativnog presjeka karijere Stanislava Habjana – 'nazvali je mi dizajnerskom, umjetničkom, spisateljskom ili općenito autorskom i suautorskom – odnosno Habjanovog karakterističnog plesa po rubu stvarnosti i fikcije, umjetnosti i života, imena i pseudonima, čovjeka i njegove sjene'.

'Manji dio tih radova su doista neobjavljeni, odnosno nerealizirani radovi u onom smislu u kojem o njima govorimo kada govorimo o dizajnu: napravljeni za neku priliku, za određenog naručitelja, ali nikad otisnuti, umnoženi i distribuirani. Daleko veći dio autorov je ponovni ili predviđeni posjet zbivanjima, pričama, mjestima, susretima, ljudima i situacijama koje su se odvile ili će se odviti unutar četrdeset godina između 1983. i 2023.', navodi Golub.

Prva godina, objašnjava, označava početak Habjanovog javnog djelovanja u polju umjetnosti i grafičkog dizajna, tada u zajednici zvanoj Greiner & Kropilak Mail Art Office, ili jednostavnije Greiner&Kropilak, koja će potrajati točno dva desetljeća, do 2003., središnje točke nedovršenog razdoblja koje izložba 'Neobjavljeno' pokriva.

'Na jednoj krajnjoj točki nalazi se Kropilak, čuveni pseudonim posuđen od čuvenog čehoslovačkog košarkaša, a na ovoj strani bliže nama Stanislav, iako ni to nije tako jednostavno jer kako u plakatu/stripu Ime&Pseudonim iz ove kolekcije jedan objašnjava drugome: 'Bilo je tako da ti vlastita sjena kaže: ti si sjena moja, a ne ja tvoja. I to iskreno, tvojim sugestivnim glasom'.

Ova scena događa se na pozadini fotografije Andréa Kertésza snimljene u Washington Parku 1954. Zato je mjesto razgovora u šetnji Habjana i Kropilaka imenovano kao Kertész Park – čovjek se pretvorio u mjesto, onako kako ponekad i artefakti grafičkog dizajna, poput naslovnica knjiga, muzičkih omota ili plakata postaju mjesta koja nakratko u svojoj mašti nastanjujemo držeći ih pred sobom', piše u predgovoru izložbe Golub.

Među tih četrdesetak plakata, uz par billboarda, poneku omotnicu knjige i naslovnicu časopisa, nalazi se pravo malo mnoštvo posudbi, skrivenih i neskrivenih posveta, poruka i pisama upućenih prijateljima i poznanicima, drugima autorima i suautorima, piscima i umjetnicima koji su nadahnjivali ili nadahnjuju Habjanovom zamućivanju granica zbiljskog i izmišljenog. 'Premda je sama njegova kreativna praksa teško jednoznačno odrediva te obuhvaća sve od mail arta, preko grafičkog oblikovanja, priča i poezije, do performansa i, u novije vrijeme, glazbe, grafički dizajn mu je ostao najpouzdanije uporište vjerojatno zbog toga što po svojoj prirodi podrazumijeva neki oblik organizacije, konvencionalnosti, strukturiranosti i egzaktnosti. Pojednostavljeno rečeno, slici ili fotografiji možete tako dati vremensku odrednicu, pripisati je događaju, dodati joj ime neke osobe, preko svega otisnuti verbalnu informaciju, možda ispod nje i još jednu, sekundarnu, i još neku treću dodati sasvim na marginu sitnim slovima, što je ne čini manje važnom od one prve i najuočljivije. Možete dati vizualnu formu poruci, tekstu i priči, materijalnost sjećanju, činjenični okvir fantaziji', navodi Golub.