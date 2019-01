U Zagrebu gostovao istaknuti poljski književnik Szczepan Twardoch

Poljski pisac i novinar Szczepan Twardoch, jedan od najistaknutijih autora suvremene poljske književne scene, gostovao je u Zagrebu, gdje je predstavio svoj roman 'Morfij', najavljen kao kombinacija vrhunski skrojene povijesne priče o Drugom svjetskom ratu i odvažne studije muške slabosti u hrabrom literarnom pokušaju demitologizacije konstrukta nacionalnog identiteta

Knjigu je na hrvatski preveo Emilio Nuić, a objavio nakladnik Hena com, koji je autora i ugostio u sklopu projekta 'Europa iznutra i izvana'. Vrlo zanimljiv razgovor pun duhovitih komentara koji su nasmijali brojnu publiku s poljskim gostom u Dvorani Mueller Kina Europe vodio je književnik, novinar i kritičar Srđan Sandić.

Odgovarajući na uvodno pitanje zbog čega roman otvara stihom velikog modernističkog pjesnika Ezre Pounda o prolaznosti života, Twardoch je kazao kako je razlog prozaičan – u odabranim stihovima vlada svojevrstan osjećaj tuge, sjete te u nekoj mjeri i straha, svidjeli su mu se, i smatrao ih je dobrim uvodom u svoju priču. To je, kako je pojasnio, dio njegova općenitog pristupa pisanju – "koji je poprilično neprofesionalan, bez obzira na to što sam po profesiji pisac".

"Nikada nisam studirao bilo koje područje koje se tiče književnosti, nisam filolog po struci i u principu ne poznajem pretjerano književnost kao takvu. Ja sam pisac koji je nalik glazbenicima koji ne poznaju note; u pisanju se prvenstveno vodim osjećajem, intuicijom, a manje znanjima", otkrio je. No, to ne znači da ne kontrolira vlastiti tekst: "Pisac mora prvenstveno imati kontrolu nad svojim tekstom, on je za njega odgovoran", kazao je Twardoch.

Szczepan Twardoch (1979.) pisac je i novinar, stručnjak za šlesku kulturu i jezik. Porijeklom je iz Šleske, povijesne pokrajine na tromeđi Njemačke, Poljske i Češke, u kojoj se miješaju razni nacionalni identiteti, što je bitno obilježilo njegovu književnu poetiku.

Osvrćući se na vlastitu unutarnju identitetsku borbu, Twardoch je kazao kako je uz poljsku kulturu i jezik vezan, odrastao je u toj kulturi i razmišlja na tome jeziku, ali se ne osjeća Poljakom. "Nikad se nisam smatrao Poljakom, nisam tako odgajan. To kod mene i nije pitanje neke unutarnje borbe; ja se osjećam kao Šlezanin. To pak otvara nove probleme samo po sebi, jer je taj nacionalni identitet zapravo poprilično plitak i slab – ako se s nečim borim, to je taj osjećaj šleskog identiteta čiji je sadržaj oprečan i u kojemu nema ničega što je pozitivno i konkretno", rekao je pisac.

U svojem pisanju, Twardoch neprestano balansira između stvarnosti i fantastike, psihologije i realizma, stvarne i alternativne povijesti. Objavio je osam romana, dvije zbirke priča, te brojne eseje.

Svojim romanima osvojio je najveće književne nagrade u Poljskoj te bio nominiran za europske književne nagrade. Za roman "Morfij" dobio je nagrade Polityka Passport (2012.) i People’s Choice Nike 2013 Award te bio finalist za nagrade Gdynia Literary Award i Angelus Central European Literary Award. Knjige su mu prevedene na više od deset jezika.

Njegov roman "Morfij" kritika je proglasila vrhunski skrojenom povijesnom pričom o Drugom svjetskom ratu ispisanom odvažnim jezikom, maničnom naracijom i prožetom magičnim realizmom, romanom koji otvara vrata ne samo u apokaliptični ratni svijet već i u nevjerojatnu psihu protagonista u potrazi za vlastitim jastvom uslijed imperativa koje povijest nameće.

Roman mora služiti samome sebi

Glavni lik romana je Konstanty Willemann, ovisnik o morfiju, propali umjetnik rastrgan između svojih poroka, žene i ljubavnice te dvaju nacionalnih identiteta – poljskog i njemačkog. Otac mu je mladi njemački aristokrat, majka Poljakinja, a godina je 1939. i takva bi ga podvojenost mogla stajati života.

Njegovo rasipništvo, razvrat i dokolicu u poljskim kavanama naglo prekida rat, kada postaje dijelom vojnih snaga, no ne zadugo, jer se brzo vraća onome što mu je oduvijek bilo primarno - ženama, opijatima i zabavi. Konstantyjeva borba sa samim sobom i klupkom burnih ratnih događanja dodatno se zakomplicira kada ga natjeraju da uđe u tajni poljski odred i postane sudionikom apsurdne i opasne misije.